Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, kamu çalışanlarının zorunlu emeklilik yaşının 65’e çıkarılmasına yönelik hazırlanan Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisinin, “kişiye özel yasa” izlenimi yarattığını savunarak, önerinin yasallaşmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Atan, yaptığı yazılı açıklamada, 65 yaş düzenlemesi yanında hükümeti, ekonomik politikalarından dolayı da eleştirdi.

Hükümetin, halkın ve çalışanların lehine herhangi bir icraat ortaya koymadığını savunan Atan, hükümetin, hayat şartlarını zorlaştıran, mevcut hakları geriye götüren kararlar aldığını öne sürdü.

Kamu çalışanlarının zorunlu emeklilik yaşının 60’tan 65’e çıkarılmasına yönelik hazırlanan Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisini eleştiren Atan, bu düzenlemenin “kişiye özel yasa” izlenimi yaratan bir acelecilikle Meclis’e taşındığını ileri sürdü.

Ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısının derinleştiği bir dönemde hükümetin önceliğinin halkın alım gücünü korumak olması gerektiğini ifade eden Atan, hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili tartışmalara değindi.

Atan, “Çalışanlarımızın ve halkımızın haklarının avukatıyız. Nasıl bir avukat müvekkilini savunursa, biz de emekçilerin hakkını sonuna kadar savunuruz” dedi.

Sendikaların istişare ve diyaloğa açık olduğunu vurgulayan Atan, dayatma anlayışının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, “Ben yaptım oldu yaklaşımıyla hareket edilmesi doğru değildir” ifadelerini kullandı.

Kamusen olarak söz konusu yasa önerisinin yasallaşmaması için her türlü demokratik eylem hakkını kullanacaklarını söyleyen Atan, hükümeti uyararak, bu tür adımların toplumsal gerilimi artıracağını ve gelecekte daha büyük sorunlara yol açacağını söyledi.