China Bazaar Gençlik Gücü TSK’da uzun yıllar farklı görevlerde hizmet veren Hüseyin Güneralp, kulüpteki görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

14 yaşında futbolcu olarak adım attığı Gençlik Gücü’nde yıllar içerisinde futbolcu, A Takım Yardımcı Antrenörü, Altyapı Koordinatörü ve Antrenör olarak görev yapan Güneralp, yaptığı açıklamada kulübe olan bağlılığını ve verdiği emeği vurguladı.

2025-2026 sezonunda U19 takımının ligi 4. sırada tamamladığını belirten Güneralp, bunun yanında kulübün akademi yapılanmasının oluşturulması ve geliştirilmesi adına önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı sporculara, teknik ekibe, kulüp başkanı ve yöneticilere teşekkür eden Güneralp, ayrılık kararının tamamen kendi iradesi ve değerlendirmesi doğrultusunda alındığını belirtti.

“Futbol bana yıllar boyunca emeğin en yüce değer olduğunu öğretti” diyen Güneralp, görev yaptığı her dönemde kulübün başarısı ve gelişimi için en iyi şekilde mücadele ettiğini söyledi.

Gençlik Gücü’ndeki futbolculuk döneminden başlayarak birçok farklı görevde kulübe hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirten Hüseyin Güneralp, geride kalan çalışmaların kulübün geleceğine katkı sağlamasını diledi.

Güneralp, China Bazaar Gençlik Gücü TSK’ya bundan sonraki süreçte başarılar temenni etti.

TEŞEKKÜRLER HÜSEYİN GÜNERALP

Öte yandan Gençlik Gücü Kulübü de Güneralp için bir teşekkür mesajı yayınladı. Mesaj şöyle:

Kulübümüze A2 Antrenörü ve Altyapılar Koordinatörü olarak verdiği emek, özveri ve katkılarından dolayı Hüseyin Güneralp’e teşekkür ederiz.

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü ailesinin bir parçası olarak gösterdiği değerli çalışmalar için kendisine minnettarız. Kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.

Teşekkürler Hüseyin Güneralp.