YYK’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Başkanı Feyzi Hansel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Hansel, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte KKTC halkının da bu bayramı kutlamaktan kıvanç duyduğunu belirterek, Cumhuriyet’in mimarı olan ve tüm yüreklere giren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmadan geçen tek bir gün dahi olmadığını, Atatürk ilke ve inkılaplarının devamını sağlamanın, yurdu ve devleti ne olursa olsun, her Türk genci açısından benimsenmiş bir görev olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci yaşını büyük bir kıvançla kutladıklarını belirten Hansel, “Terör ve doğal afetlere rağmen, istikrarlı bir biçimde kökleşmeye, büyüyüp gelişmeye devam eden Türk Cumhuriyeti, Türk Milleti’nin özgür iradesinin hem teminatı hem de tezahürüdür. Emperyalist güçlerin her türlü kirli destek ve oyunları ile her zerresi adeta harp meydanı iken, milletin bağrında filizlenen bu devlet, dünyayı susa durdurmuş ve Milletin hakimiyeti ile geleceğe demokrasi köprüsü kurmuştur.” dedi.

Halen tüm dünyanın gıpta ile andığı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk Milleti ve tüm Türk halklarınca her gün anıldığını vurgulayan Hansel, Atatürk ilke ve inkılaplarının devamını sağlamanın her Türk gencinin görevi olduğunu belirtti.

YYK Başkanı Feyzi Hansel mesajında “Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ile anarken, terörün laneti ile şehitlik mertebesine ermiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tekrar tekrar kurulup köklenmesine vesile olmuş tüm şehitlerimizin önünde saygı ile eğiliriz. Anavatanımızın yeni yaşı kutlu olsun.” ifadelerine de yer verdi.