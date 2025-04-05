Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan "Girne Fest 25" için hazırlıkların başladığını duyurdu.

Başkan Şenkul, gençlerin de yoğun talebi üzerine bu yıl ilk kez, yurt dışında eğitim gören öğrencilerin de ülkede bulunduğu 5, 6 ve 7 Eylül tarihlerinde yeni bir organizasyon olan, Girne Batı Doğa Parkı’nda yerli ve yabancı müzik gruplarının sahne alacağı "Girne Batı Doğa Parkı Konserleri"nin festivale eklendiği bilgisini verdi.

Ayrıca yaklaşık 40 gün boyunca sürecek "Girne Fest 25" kapsamında Girne Amfi Tiyatro’da dört tiyatro oyunu ve dört büyük konser organize edileceğini açıklayan Şenkul, festivalde sahne alacak sanatçıların belirlenmesinde halkın görüşlerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Gençler ve kendini genç hissedenler, görmek istedikleri grupları bizimle paylaşsın” çağrısında bulundu.