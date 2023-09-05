Yoldan çıktı, takla attı

Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde, Metgin Ltd önlerinde meydana gelen kazada 24 yaşındaki Dilara Vaiz yönetimindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atarak tarlaya savruldu. Kaza sonrası yaralanan araç sürücüsü Dilara Vaiz Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza saat 14:00 sıralarında meydana geldi.
Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde, 24 yaşındaki Dilara Vaiz, yönetimindeki PJ 279 plakalı aracı ile Değirmenlik Dağyolu Çemberinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Metgin Ltd önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
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