banner913
banner932
“Liderimizin verdiği mücadele unutulmaz”
“Liderimizin verdiği mücadele unutulmaz”
9 0
Enflasyon, 6 ayın zirvesinde
Enflasyon, 6 ayın zirvesinde
17 0
 
Kartingde sezonun şampiyonları belirlendi
Kartingde sezonun şampiyonları belirlendi
20 0
Ankara'da otoparka uçak parçası düştü
Ankara'da otoparka uçak parçası düştü
37 0
Lefkoşa’da “Sağlıkla Kal” yürüyüşü
Lefkoşa’da “Sağlıkla Kal” yürüyüşü
19 0
Evsiz yabancıyı bile dövdüler
Evsiz yabancıyı bile dövdüler
64 0
“Devlet adeta çökertiliyor”
“Devlet adeta çökertiliyor”
20 0
banner964

Yoldan çıktı, takla attı

banner476

24 yaşındaki Dilara Vaiz, Gazimağusa – Lefkoşa anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı ve tarlaya savruldu

banner825
Yoldan çıktı, takla attı
banner971
Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde, Metgin Ltd önlerinde meydana gelen kazada 24 yaşındaki Dilara Vaiz yönetimindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atarak tarlaya savruldu. Kaza sonrası yaralanan araç sürücüsü Dilara Vaiz Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza saat 14:00 sıralarında meydana geldi.
Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde, 24 yaşındaki Dilara Vaiz, yönetimindeki PJ 279 plakalı aracı ile Değirmenlik Dağyolu Çemberinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Metgin Ltd önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.