Vatandaşın isyanı!

Evine alışveriş yapmak isteyen vatandaş, pazardan gittiği gibi geri dönüyor. Domatesin kilosu 30 TL'yi bulurken, evine alışveriş yapamayan vatandaş, zor günler geçiriyor



1 kilo domates 30 TL!



Ayın yarılandığı bugünlerde, vatandaş, alım gücünün düştüğünü daha fazla hissediyor.

Evine alışveriş yapmak için pazara giden vatandaş, gittiği gibi geri dönüyor. Bir vatandaşın paylaştığı fiyatlar, gerçekleri gözler önüne serdi.

Domatesin kilosu 30 TL'yi bulurken, patatesin kilosu 22 TL soğanın ise 10 TL.

Domatesin kilosu marketlerde ise 37-40 TL arasında değişiyor.

