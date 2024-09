Üstel :Biz her zaman Anavatanımız Türkiye ile el ele, kol kola bütün zorlukların önünü aşarak yolumuza devam ediyoruz“

Yılmaz: Geçmişte nasıl denizin altından suyu getirdiysek inşallah elektriği de getireceğiz

Başbakan Ünal Üstel, Başbakanlık tarafından Maraş MAGEM’de Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katıldığı “ Maraş Buluşması” etkinliğinde halka hitap etti.

Başbakan Ünal Üstel, ambargolar, izolasyonlar, baskılar ve Güney Kıbrıs’ın engelleme çabalarına rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile birlikte yola devam ettiklerini söyledi.

Rum tarafının Kıbrıs Türk ekonomisini çökertmek için elinden geleni yaptığını belirterek, Rum tarafının Kıbrıs Türk turizmi ve inşaat sektörünün gelişmesini engelleme çabalarına değinen Üstel, “Turizmimizi engellemek için Güney’den gelen turistlere her türlü baskı, her türlü teşvik uygulamasına rağmen durduramadılar” dedi.

(Famagusta dizisi): “Dünyayı kandıramazlar. Gerçekler orta yerde”

Üstel, Rumların, “Famagusta” gibi film ve senaryolarla dünyaya kendilerini haklı göstermeye çalıştıklarını belirterek, “1974 öncesi yapılanlar orta yerdedir. Şehitlerimiz bu ülke için canlarını feda ettiler. Yaptıkları baskılar neticesinde çok insanımızı kaybettik, katliamlar yaptılar. Şehit mezarları oradadır. Ne yapsalar örtemezler. Ne yaparlarsa yapsınlar dünyayı kandıramazlar. Gerçekler orta yerdedir” dedi.

"Yol almaya başladık”

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 77 ve 78’inci BM Genel Kurulu’nda KKTC’yi tanıma çağrısı yaptığını, devamında KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu ve daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Azerbaycan’ı ziyaret ettiklerinde Türkiye dışında ilk kez devlet töreniyle karşılandıklarını hatırlatarak, “Yavaş yavaş yol almaya başladık. Bütün bunları bize açan Türkiye Cumhuriyeti. Bize düşen görev; ekonomimizi ileri götürmek için canla başla çalışalım” dedi.

Hükümete geldiklerinde halka geçmişten kalan yarım projeleri tamamlama sözü verdiklerini söyleyen Üstel, 2012 yılında başlayan Ercan Havalimanı projesinin hükümete geldikleri 2022 yılında halen tamamlanmamış durumda olduğunu, kendilerinin modern çağdaş bir havalimanını ülkeye kazandırdıklarını kaydetti.

Üstel, yapılan projeksiyonlar ışığında Ercan Havalimanı’nın iki sene dolmadan 2027 yılında ulaşacağı yolcu kapasitesine ulaştığının altını çizdi. Üstel, “İstikrarlı bir hükümet olursa ekonomide de bir istikrar sağlanır ve geçmişten kalan yarım projeler de bir biri bitirilir” dedi.

Başbakan Ünal Üstel altyapı yatırımlarına değinerek, Zafer Burnu’na giden yolun ihalesine ileriki günlerde çıkarak bu yolu tamamlayacaklarını söyledi.

Maraş’a yeni sağlık ocağı

Başbakan Üstel, Maraş bölgesindeki sağlık ocağının ihtiyaca cevap veremez duruma geldiğini belirterek, ileriki günlerde bölgeye yeni sağlık ocağı kazandıracaklarını ifade etti.

“Üstel,” Nerede bir ihtiyacımız varsa Anavatanımız hemen yanı başımızda… En üst düzeyde yaptığımız istişare ve imzaladığımız protokollerle ülkemizin bütün ihtiyaçlarına karşılık veriyor” dedi.

Enerji....

Ülkede yıllardır bir enerji sorunu bulunduğunu ve Türkiye’den kabloyla elektrik getirmenin 2009’dan beri konuşulduğunu, Türkiye hazır olduğu halde kimsenin yürek koymadığını, giden gelen iktidarların yapamadığını söyleyen Üstel, “Biz Türkiye Cumhurbaşkanı ile konuştuk Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla bütün hazırlıkları yaptık. Bir müddet önce protokole imza koyduk, fizibilite çalışmaları yapılıyor. Önümüzdeki günlerde bir değerlendirme yapacağız ve bunu halka açıklayacağız. Nasıl ki su hayattır, enerji de ülkenin atardamarıdır” dedi ve elektrik kesintilerini "tarih edeceklerini" vurguladı.

“Biz söz verdik, sözümüzü tutuyoruz” diyen Üstel, verdikleri her sözü Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyleyerek, kablo ile elektrik sözünü de gerçekleştireceklerini ifade etti.

Üstel, Şampiyon Melekler’in davasında Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güvendiklerini, yakın zamanda adaletin tecelli ederek, varsa suçluların cezalarını çekeceklerine inandığını sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da “Maraş Buluşması” etkinliğinde “Derdimiz millete hizmet etmek, sizlerin sorunlarını çözmek, daha müreffeh daha iyi bir ortamda yaşamanızı sağlamak. Buna bir nebze katkımız varsa ne mutlu bize, Bütün çabamız bu.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dün bu kapsamda önemli bazı toplantılar yaptıklarını, bunlardan birinin de elektrik konusu olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında, Başbakan, bakanlar, muhalefet parti temsilcileri ve ilgililerin katılımıyla ortak meseleyi masaya yatırdıklarını, güzel verimli bir toplantı yapıldığını söyledi.

Yılmaz, toplantıda, daha önceden KKTC’ye gönderdikleri Enerji Bakanlığı heyetinin tespit ettiği sorunlar ve aksayan taraflarla ilgili sunum yaptığını, kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenleri ortaya koyduğunu belirterek, "Biz de tek tek üzerinden geçtik, değerlendirdik Belli adımları atmaya başlamış durumdayız diğerlerini de belli takvim içinde atacağız” dedi.

Elektrikte köklü çözüm kablo ile...”