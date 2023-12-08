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TC Adalet Bakanı Tunç KKTC’'de

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TC Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, günü birlik bir ziyaret amacıyla bu sabah KKTC’ye geldi.

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TC Adalet Bakanı Tunç KKTC’'de
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Tunç adaya gelişinde ilk olarak Gazimağusa’da Şampiyon Melekler’in mezarlarını ziyaret etti.
Yılmaz Tunç, daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edilecek.
İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile öğleden sonra görüşecek olan Tunç, daha sonra Oğuz ile birlikte yeni Merkezi Cezaevi’ne ziyaret düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından da kabul edilecek Tunç’un gecenin ilerleyen saatlerinde adadan ayrılması bekleniyor.
 
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