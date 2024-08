“Tatar görüşmekten korkuyor”

Rum lider Hristodulidis, BM’den resmi bir davet gönderilmediği konusundaki bir soru üzerine “Bu bir ağız yoklamadır” dedi ve Tatar’ın görüşmekten bile korktuğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BM ile üçlü görüşme konusundaki açıklamalarını yorumlayan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “kendisine iletilen şeylerin geçerli olması durumunda, Kıbrıs Türk liderinin itirazının öncelikle Kıbrıslı Türklere, fakat aynı zamanda hem uluslararası toplum ile BM Genel Sekreteri'ne hem de AB’ye yönelik bir saygısızlık işareti olduğunu” iddia etti.

“Guterres’in ve BM’nin bu görüşmenin olması istediğini” dile getiren Hristodulidis, “Ortaya koyduğu tezler konusunda eksikliğe sahip olduğu görülen kişi Sayın Tatar'dır ve kendisine iletilen şeyler bağlamında, Sayın Tatar’ın görüşmekten bile korktuğu görülüyor" dedi.

“Her halükârda göreceğiz” ifadesini kullanan Hristodulidis, üçlü görüşme konusunda zemin olup olmadığı konusundaki soruya yanıtında ise BM Genel Sekreteri'nin müzakerelerin yeniden başlaması yolunu açmayı hedefleyen bu görüşmenin gerçekleşmesi gerektiğine karar verdiğini sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise “Tatar Davet Olmadığını Söylüyor” başlıklı manşet haberinde, Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri'nin 13 Ağustos’la ilgili bir ağız yoklaması yaptığına atıfta bulunduğunu yazdı.

Gazeteye göre Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tatar’a yanıt verdiği açıklamasında bir süredir gerek Paris’te bir araya geldiği ve bahse konu görüşmeyi ele aldıkları BM Genel Sekreteri'yle, gerek BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’le gerekse AB’yle çok spesifik şekilde konuştuklarını ve bunun geçen cumartesi akşamı açıkladığı üzere üçlü görüşme konusunda düşüncesinin ne olduğunun sorulması kararına yol açtığını öne sürdü.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarını okumadığını yineleyen Hristodulidis, “bunun öncelikle Kıbrıslı Türklere, aynı zamanda bizzat BM Genel Sekretei'ne yönelik saygısızlık teşkil ettiği” iddiasını yineledi.

Biz gazetecinin BM’den resmi bir davet gönderilmediği konusundaki sorusu üzerine ise Hristodulidis “Tabii ki bu bir ağız yoklamadır ve bu ağız yoklama resmi olarak, görüşmek için New York’ta bulunmamız için spesifik bir tarihe, 13 Ağustos tarihine işaret etmektedir. Ve bu sonuca ulaşmak için pek çok ön çalışma yapıldı” yanıtını verdi.

Bir “b planı olup olmadığı” sorusuna ise Hristodulidis kısaca şu yanıtı verdi;

“Devam edeceğiz. Bizim için Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğüne ilişkin ikinci bir plan yoktur. Durgunluktan yana olanlar Sayın Tatar ve Kıbrıs sorununda ilerleme olmamasını ve vatanın yeniden birleşmemesini isteyenlerdir. Bizim için vatanın yeniden birleşmesinin ötesinde bir b planı yoktur.”

Üçlü görüşme olmasa bile BM Genel Sekreteri'yle görüşmek için New York’a gidip gitmeyeceğine dair bir soruya karşılık ise Hristodulidis, “BM Genel Sekreteri'nin bunu gerekli görmesi halinde, Genel Sekreter'le görüşmek için yarın bile New York’a gitmesinin gerekmesi halinde bunu yapacağını” söyledi.

Paris’te BM Genel Sekreteri'yle fikir alışverişinde bulunma fırsatı bulduğunu ve planlı olan spesifik bir görüşmeden bahsettiklerini de ileri süren Hristodulidis, bunun haricinde atılacak bir sonraki adımları görmek için BM’yle temasta olacaklarını ve BM Genel Sekreteri'nin karar vermesi durumunda yarın bile New York’a gitmeye hazır olduğunu yineledi.