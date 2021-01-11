Songül isimli yeşil deniz kaplumbağası dünya literatürüne girebilir

Merit International Otelleri bünyesinde bulunan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, sol iki yüzgecini de kaybeden Songül isimli yeşil deniz kaplumbağasının tedavisinde başarılı sonuçlar alınırsa dünya literatürüne yeni bilgiler kazandırmış olacaklarını kaydetti

Yaralı ve bakıma muhtaç deniz kaplumbağalarını sağlığına kavuşturmak için faaliyet gösteren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, geçtiğimiz günlerde plastik atıkların etkisiyle yaşamı tehlikeye giren bir yeşil deniz kaplumbağasını daha tedavi altına aldı. Songül & Ümit Gümüş çiftinin bulduğu ve Songül adını verdiği yeşil deniz kaplumbağasının, arka sol yüzgecini başka bir travmaya bağlı olarak önceden kaybettiği, ön sol yüzgecine dolanan fileli torba sebebiyle ise ikinci yüzgecini de kaybettiği kaydedildi.Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Departmanı Müdürü Silem SARGIN KARA, doğada her geçen gün artmakta olan plastik kirliliğine dikkat çekerek plastik atıkların birçok canlının yaralanmasına, hatta yaşamını kaybetmesine sebep olduğunu vurguladı. Yaklaşık 5 yaşlarındaki Songül’ün ön sol yüzgecindeki travmayı iyileştirebilmek ve dokularının tekrardan beslenebilmesini sağlamak için gerekli tedavileri uyguladıklarını belirten Kara, denizde geçirdiği süre boyunca mide ve bağırsaklarında biriken çok sayıda plastik atığın da organlarına daha fazla hasar vermeden vücuttan uzaklaştırılmasını sağladıklarını kaydetti.Uluslararası platformlarda deniz kaplumbağaları ile çalışmalar yürüten bilim insanlarının incelemelerini ve sivil halktan aktarılan gözlemleri dikkate aldıklarını belirten Kara, tek yüzgeci olmayan kaplumbağaların denizlerde hayatlarını devam ettirebildiklerine dair kanıtlar olmasına karşın, Türkiye ve Avrupa genelinde şimdiye kadar tedavi veya rehabilitasyon altına alınmış çift yüzgeci olmayan bir deniz kaplumbağası kaydı olmadığını belirtti.Soğukkanlı canlılar olan kaplumbağaların metabolizma hızlarının düşük olması sebebi ile basit yaralanmalar ile gelen bir kaplumbağanın bile tedavisinin oldukça yavaş ilerlediğini dile getiren Kara, “Songül’ün ise geçirdiği ağır travma ve gereksinim duyduğu rehabilitasyon süreci göz önünde bulundurulduğunda uzun süre merkezimizde kalacağını tahmin ediyoruz” dedi. Songül’ün tedavisinde başarılı sonuçlar alınırsa, bu vakanın bir ilk olabileceğinin altını çizen Kara, dünya literatürüne yeni bilgiler kazandırmış olacaklarını da ifade etti.Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande TİBUK, tüm canlılığın daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir doğaya sahip olması için ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini söyleyerek, bu süreçte plastik kirliliğinin ve çeşitli sanayi atıklarının sebep olduğu birçok kötü durum ile karşılaştıklarını; Songül’ün ise şimdiye kadar karşılaştıkları en acı örneklerden biri olduğunu dile getirdi. Artan plastik atıklarla doğada sağlıklı bir yaşam ihtimalinin her geçen gün azaldığına ve kirliliğin insanlar da dâhil olmak üzere bütün canlılara büyük zararları olabileceğine dikkat çeken Tibuk, “Unutmamalıyız ki doğa hepimizin ortak paydası. Dünyadaki yaşanılabilirlik için hepimizin biraz daha duyarlı olmasına ihtiyaç var” dedi.