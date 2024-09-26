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Özkızan: “Servet Vergisi mücadelesi bugün her şeyden çok önem kazanıyor”

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Özkızan: “Servet Vergisi mücadelesi bugün her şeyden çok önem kazanıyor”
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Bağımsızlık Yolu (BY) Omorfo Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, asgari ücret artışını geri almak ve halkı daha da yoksullaştırmak için girişimlerde bulunulan bugünlerde Servet Vergisi mücadelesinin bugün her şeyden çok önem kazandığını söyledi.
Celal Özkızan yaptığı yazılı açıklamada, kamu çalışanlarının dahi ultra zenginlerden daha fazla vergi ödediğini belirterek, memleketin, kuralsızlığın ve adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir “sömürü cennetine” dönüştürüldüğünü ileri sürdü.

Özkızan, ultra zenginlerin, ucuz işgücü altında memleketin demografik yapısını bozduğunu, özel sektördeki işletmelerinde çalışanlarına yönelik hiçbir yasal gerekliliği yerine getirmediğini, sigortaları gerçek maaş üzerinden yatırmadığını ve ek mesaileri ödemediğini savunan Özkızan, buna karşın her türlü muafiyetten ve teşvikten faydalandıklarını öne sürdü.
 
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