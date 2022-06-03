“Özer Komando ve Hüseyin Ruso’nun ortak başarısı”





Gazeteci ve eski hakem Özcan Özcanhan, merhum Özer Komando ve Hüseyin Ruso hakkında duygusal bir paylaşım yaptı.

Özcan Özcanhan’ın paylaşımı şu şekilde:

Bir varmış biryokmuş, Bir Özer Komando varmış 1939’da Lefkoşa’da doğdu. 2022’de Londra’da vefat etti. Kıbrıs futbol tarihinde ismini altın harflerle yazan, efsaneleşmiş, Özer Komando, sonsuzluğa uçtu gitti.

Çetinkaya’da daha sonra Küçük Kaymaklı’da şampiyonluklara damgasını vurmuştu. Kaleci Şevko, Özer, Ziya Umarbeyli, Hüseyin Ruso ve takım arkadaşları, 1960-61 sezonunda Küçük Kaymaklı’yı şampiyonluğa taşımışlardı.

1963 Rum saldırılarına karşı, Mehmet, Şakir, Özer Komando, Kamil Hür, Halil Sermaye, Hüseyin Ruso (Şehit) ve silah arkadaşları, kahramanlık destanı yazmışlar, Gençlik Gücü ve Çetinkaya’dan takviye gelmeyince, halk ile beraber Hamid Mandrez’e çekilmişlerdi.

Nikos Samson, elini kolunu sallayarak Küçük Kaymaklı’ya girmiş, gövde gösterisi yapmıştı. 3 gün sonra TMT mensupları ve mücahitler, Teoharinin bahçesine girmiş ve gözaltına almıştı. Küçük Kaymaklı’nın düşmesine sebep olanlar, takviye göndermeyenler, iddiaya göre, "Kaymaklı düşsün, çok şehit verilsin de Türkiye askeri müdahale etsin..." düşüncesine yatmışlardı.

Mücahitlerin mermisi kalmayınca, Hüseyin Ruso, Çetinkaya’ya gitmiş, silah ve mermi istemiş.. Heyhat eline 3-5 mermi verilmiş ve geri gönderilmiş. Daha fazla dayanamayan Mücahitler ve halk, Manderez’e çekilmeye mecbur kalmış.. Bozgun esnasında Hüseyin Ruso alnından vurularak şehit düşmüştü.. Yanında, Halil Sermaye, Özer, Osman Efe varmış.. Ruso’nun naaşını alıp götürmek başarılamamış ve yıllar sonra Hüseyin Ruso’nun kemikleri Tekke Bahçesi’ndeki Şehitlikte bulunmuş... Oraya, nasıl ve kimler tarafından götürüldüğü muamma olarak kaldı. Özer Komando, benim kardeşim. Futbol ve Direniş saflarımızda, TMTde inanılmaz hizmetler vermişti. Maalesef, gurbet ellerde, vatan hasreti ile göçmüş, uçmuş, sonsuzluğa karışmıştır.

Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun.

