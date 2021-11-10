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Lapta – Alsancak yolu için ihaleye çıkılacak

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UB-DP hükümetinin Bakanlar Kurulu, dün ilk toplantısını yaptı. Yarım kalan Lapta – Alsancak yolunun devamıyla ilgili süratli bir şekilde ihaleye çıkılması yönünde karar alındı

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Lapta – Alsancak yolu için ihaleye çıkılacak
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) hükümetini oluşturan Bakanlar Kurulu, dün ilk toplantısını yaptı.
Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında ilk kez toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı, saat 14.00’te başladı.
Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde basına fotoğraf ve görüntü alma imkanı verildi.
Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu oldu.
Saat 14.00’te başlayan toplantı, iki buçuk saat sürdü.


Toplantı sonrası, Hükümet Sözcüsü Olgun Amcaoğlu alınan kararları açıkladı, tüm bakanlıkların bugüne kadar yapması gerekenleri istişare etme şansına eriştiklerini belirtti.
Yarım kalan Lapta – Alsancak yolunun devamıyla ilgili süratli bir şekilde ihaleye çıkılması yönünde karar aldıklarını belirten Amcaoğlu, BRTK bütçesinin süreçlerinin tamamlanması kararının üretildiğini de belirtti.
Hayvancılık ve üretimin sürdürülebilir bir konuma gelmesi için istişareler yapılması ve faiz destekli gübre ve tohum finanse edilmesine karar verildiğini ifade eden Amcaoğlu, TÜK’ün yem hammadde alımındaki sıkıntıların giderilmesi için spot alım yetkisi verilmesi yönünde karar ürettiklerini de belirtti.
Hibe yemlik arpa desteklerinin hangi noktada destekleneceğinin istişarelerinin de yapılmasını kararlaştırdıklarını belirten Amcaoğlu, arpa fiyatlarına yapılması beklenen 87 kuruşluk zamla ilgili istişareler başlatılacağını kaydetti.
2022 yılına ilişkin Bütçe Yasa Tasarısı’nın bugün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında imzalandığını duyuran Amcaoğlu, tasarının bu akşam Resmi Gazete’de yayımlanacağını belirtti.
Amcaoğlu, Yasa Tasarısı’nın 16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Meclis Komitesinde görüşüleceğini, 22 – 24 Ekim tarihleri arasında ise bütçenin Meclis Genel Kurulu’nda tüm siyasi partilerin değerlendirilmesine sunulacağını kaydetti.
Amcaoğlu, söz konusu süreçlerin ardından bütçenin yürürlüğe gireceğini de ifade etti.
Bütçeyle ilgili dikkat çeken detaylar da paylaşan Amcaoğlu, 2021 yılı bütçesine oranla yüzde 21 oranında artış yapıldığını belirterek, özellikle personel harcamalarında yüzde 19’luk bir artış yapıldığını belirtti.
 
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