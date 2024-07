Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bünyesinde yayın hayatına 20 Temmuz 1994 tarihinde başlayan Bayrak FM, 30’uncu yılını kutluyor.



“Kendi sesinize hoş geldiniz” diyerek, “radyo keyfi” sloganıyla yola çıkan Bayrak FM, 4 ayrı frekansıyla tüm Kıbrıs’a ve Türkiye’nin güney sahillerine; uydu ve internet aracılığı ile de dünyaya ulaşıyor.

Bayrak FM, 7/24 kesintisiz yayınlarıyla, her an radyo dinleyicisine eşlik edebilme misyonunu taşıyor.

Müzik-eğlence ağırlıklı programlarıyla “müzik haber”den, günlük hayattan kesitlere, mizahtan röportajlara, sosyal içerikli konulardan, teknoloji haberlerine, kültür-sanattan nostaljiye birçok konuya yer veren Bayrak FM, Türkçe Pop ve Rock müziği dinleyiciye ulaştırıyor.

Ajanda haberleriyle güncel kültür-sanat etkinliklerini, “müzik haber” ile müzik dünyasının son gelişmelerini dinleyici ile buluşturan Bayrak FM, BRT Radyo Haber aracılığıyla günün gelişen olaylarını dinleyiciye sunuyor.

Bayrak FM, kuruluşundan bu yana destek olduğu ülke müziği ile ilişkisini ise, 2017 yılında düzenlemeye başladığı Bayrak FM Konser serisi ile geliştiriyor.

-Kutlamalar çerçevesinde “Bir Bayrak FM Hikayesi” isimli belgesel hazırlandı

Bu yıl 30’uncu yılını kutlamanın gururunu yaşayan Bayrak FM için, BRT yapımcılığında belgesel bir hazırlandı. Seçil Baba’nın yönetmenliğinde, Suphi Değer’in prodüktörlüğünde hazırlanan belgesel, “Bir Bayrak FM Hikayesi” adıyla yayınlanıyor.

Belgeselde Bayrak FM, kuruluşundan itibaren radyonun can damarı olan radyocuların ağzından anlatılıyor.

-Özkurt’un mesajı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt da, Bayrak FM, 30’uncu yılını dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi.

“Böylesi önemli ve anlamlı bir günde 30’uncu yılını kutlayan ve en çok dinlenen kanallar arasında olan Bayrak FM’in yeni yaşını gurur ve mutlulukla kutlarım. 1963’te mücadele ile kurulan Bayrak Radyosu’nun ardından açılan Bayrak International, Bayrak FM, Bayrak Klasik, Bayrak Türk Müziği ve Bayrak Radyo Haber kanalları Kıbrıs Türk halkına hizmet vermeye devam edecektir.”