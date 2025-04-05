Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), 27 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) hakkında önemli kararlar aldı. Üniversiteye yönelik yapılan denetimlerde, çeşitli mevzuat ihlalleri ve eksiklikler tespit edilerek, toplamda 29 eğitim programının askıya alındığı ve 23 programın öğretim izinlerinin iptal edildiği duyuruldu.

YÖDAK, 2025/10 sayılı kararında, KSTU’deki denetim raporunda ortaya çıkan ihlalleri ve eksiklikleri inceledi. 14 Mart 2025 tarihinde Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteye sunulan rapor üzerine, üniversite tarafından 24 Mart 2025’te bir cevabi yazı iletildi. Denetim raporu, üniversitenin çeşitli alanlarda ciddi mevzuat ihlalleri gerçekleştirdiğini ve bu durumun acil olarak düzeltilmesi gerektiğini ortaya koydu.

YÖDAK, üniversitenin bazı eğitim programlarında mevzuata aykırı işlemler tespit etti. En dikkat çeken ihlaller arasında, YÖK onayı olmayan programlarda öğrenci kaydı yapılması, eksik evraklarla öğrenci kabul edilmesi ve yatay geçişlerin mevzuata aykırı şekilde yapılması yer aldı. YÖDAK, bu tespitlerin ardından üniversiteyi, Yükseköğretim Kurumları Denetim Tüzüğü çerçevesinde ihtar etti ve eksikliklerin üç ay içinde giderilmemesi durumunda disiplin soruşturması başlatılacağı uyarısında bulundu.

ÖĞRETİME BAŞLAMA İZİNLERİNİN ASKIYA ALINMASI

YÖDAK, üniversitenin bazı programlarının öğretime başlama izinlerini bir yıl süreyle askıya aldı. Askıya alınan programlar arasında şu bölümler yer aldı:

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans (Türkçe)

Çocuk Gelişimi Lisans (Türkçe)

Hemşirelik Lisans (Türkçe)

Rekreasyon Lisans (Türkçe)

Spor Yöneticiliği Lisans (Türkçe)

Antrenörlük Eğitimi Lisans (Türkçe)

İşletme İngilizce Lisans (Türkçe)

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Yüksek Lisans (İngilizce)

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans (Türkçe)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans (Türkçe)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans (Türkçe)

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (Türkçe)

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (Türkçe)

Ortodonti Yüksek Lisans (İngilizce)

Protetik Diş Tedavisi Yüksek Lisans (İngilizce)

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktora (Türkçe)

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktora (İngilizce)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora (Türkçe)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora (Türkçe)

İşletme Yönetimi Doktora (Türkçe)

İşletme Yönetimi Doktora (İngilizce)

Klinik Psikoloji Doktora (Türkçe)

Ortodonti Doktora (İngilizce)

Ortodonti Doktora (Türkçe)

Pedodonti Doktora (Türkçe)

Protetik Diş Tedavisi Doktora (Türkçe)

Eczacılık Doktora (İngilizce)

Eczacılık Doktora (Türkçe)

Veterinerlik Lisans (Türkçe)

ÖĞRETİME BAŞLAMA İZİNLERİNİN İPTALİ

Denetim raporunda yer alan bir diğer önemli bulgu ise, bazı programların daha önce verilen öğretime başlama izinlerine rağmen faaliyete geçirilmemiş olmasıydı. Bu programların öğrenci kaydı yapmaması ve öğretim faaliyetlerine başlamamış olması gerekçesiyle, YÖDAK bu programların öğretime başlama izinlerini iptal etti. İptal edilen programlar arasında şu bölümler bulunuyor:

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

Türkçe Öğretmenliği Lisans

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans (Türkçe)

EKSİKLİKLER VE DİSİPLİN SORUŞTURMASI UYARISI

YÖDAK, üniversiteye eksikliklerini üç ay içinde gidermesi ve gerekli düzenlemeleri yapması çağrısında bulundu. Aksi takdirde, üniversite hakkında disiplin soruşturması başlatılacağı bildirildi. Ayrıca, öğretim üyelerinin sayısının, mevzuatla belirlenen asgari koşulları sağlamadığı ve bazı lisansüstü programlarda da mevzuata aykırılıklar olduğu tespit edildi.