“Kıbrıs Türkü'nün evet demediği hiçbir şeye evet demeyiz”

CTP heyetiyle görüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Türkiye'nin garantörlüğünün olmadığı bir durumu biz son derece riskli görüyoruz” dedi

Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları nedeniyle ülkede bulunan Türkiye ana muhalefet partisi CHP heyeti ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyetleri, dün CTP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Heyetlerin toplantısının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman basın açıklaması yaptı.

Özgür Özel konuşmasına bundan 50 yıl önce Kıbrıs’ın çok zor günler geçirdiğini ve mezalimin durdurulması için barışa ihtiyaç olduğunu kaydederek başladı.

CHP’nin 3’üncü genel başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit’in, adaya barışı getirmek üzere harekete geçmesiyle başlayan harekata değinen Özel, “Harekatın, hedeflenen sınırlarında durmasıyla, adanın tümünün ilhak edilmemesiyle, Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katılmamasıyla, ve birinci harekatla, ikinci harekat arasında dahi diplomasiye çok uzun süre alan açılmasıyla, ikinci harekattaki siyasi ve askeri hedeflere ulaşıldıktan sonra bugüne kadarki sınırların elli yıldır korunmasıyla birlikte barışçıl bir harekat olduğu apaçık ortada” şeklinde konuştu.

“Bugün Kıbrıs'ta, 50’nci yılda, birbirimizi gördüğümüz için yüzler gülmektedir ama Kıbrıs'ta vatandaşların yüzleri gülmemektedir” diyen Özel, ülkede sorunlar olduğunu kaydetti ve şöyle devam etti:

“Ticarette sorun vardır. Kişi başına düşen milli gelirde sorun vardır. Seyahatte sorun vardır. Sporcuların müsabakalara katılmasında sorun vardır. Hatta ve hatta geçmişte en iyi giden turizmde dahi şu anda ciddi sıkıntılar vardır. Eğitimde, üniversitelerde ciddi sıkıntılar vardır. Bu sorunların hepsine birden çözüm istenmektedir”

Özel, “50’nci yıl dolayısıyla burada olmanın önemini biliyoruz. Kıbrıs'ı bir bütün olarak sahipleniyoruz. Kıbrıs halkının çözüme yönelik iradesinin her zaman arkasında olduk. Bundan sonra da arkasında olacağız” dedi.

Özel konuşmasında, “Hiçbir hukuki dayanağı olmadan, sadece geçmişte yapılmış sosyal medya paylaşımları ya da birtakım düşünce beyanları yüzünden bazı kişiler, bazen yanlarında küçük çocukları olduğu halde bile Türkiye'ye indiklerinde Türkiye'ye kabul edilmiyorlar” diyerek konu hakkında şunları kaydetti:

“Şimdiye kadar 18 KKTC vatandaşının başına gelen bu durumla ilgili, rakamları yüzle anılan bir kara liste olduğu söyleniyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı’na bunu yarın da (bugün de) söyleyeceğim. Ellinci yılda temiz bir sayfa açmanın, kin gütmeyi bırakmanın ve hukuk dışı birtakım uygulamaların hiç yeri yoktur. Ve bu uygulamadan bir an önce dönülmelidir. Çünkü belki 18 kişi bu uygulamaya muhatap olmuştur ama binlerce kişi 'acaba ben de gidersem bu durumla karşılaşır mıyım' diye Türkiye'ye seyahatten endişe etmektedir. Ve yine binlerce kişi de özgür düşüncelerini açıklarken 'acaba ben de böyle bir görünmez cezaya çarptırır mıyım, kara listeye girer miyim" diye özgür düşüncelerini ifade etmekten endişe etmektedirler. Bunun da artık yarından itibaren geride bırakılan bir süreç olması gerektiğini düşünüyoruz”

CHP lideri Özel, TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün onaylanan “Kıbrıs Harekâtı’nın 50. Yılı'na ilişkin tezkere” ile ilgili bir gazetecinin “federasyonu savunuyorsanız, ‘iki devletli çözüm modeli, adada kalıcı barışı sağlamanın yegane yoludur’ ifadelerini barındıran tezkereyi neden onayladınız” sorusuna, “Metnin genelinin her bir satırına katılamazsınız. Çünkü Türkiye’deki bütün siyasi partileri düşünün, tümünün altına imza atabileceği bir metni ortaya çıkarmak her zaman mümkün olamaz. 50’inci yılda, dünyanın gözü önüne iktidarla muhalefetin ayrılması doğru olmaz” yanıtını verdi.

Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Kıbrıs Türkü'nün evet demediği hiçbir şeye evet demeyiz” dedi.

“TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜĞÜNÜN OLMADIĞI BİR DURUMU BİZ SON DERECE RİSKLİ GÖRÜYORUZ”

Her zaman müzakereden ve çözümden yana olduklarını dile getiren Özel, “Ama bu çözümün adı bugünkü statüko göz önüne alındığında sizin yaptığınız tanımlama mıdır?” dedi ve şöyle devam etti:

“Bugün Kıbrıs Türkleri açısından bir hak kaybına sebebiyet verecek ya da Türkiye'nin garantörlüğünün olmadığı bir durumu biz son derece riskli görüyoruz. Ancak pek çok açıklama yapılıyor. Mesela iki toplumlu iki devletli çözümden bahsediliyor. Ama bir yandan da garantörlük haklarının devamından bahsediliyor. Ve adadaki tüm haklarının herkesin olmasından bahsediliyor. Çok fazla kavram çok iç içe geçmiş durumda…”

TBMM’de kabul edilen tezkere hakkında “Metnin genelinde, her bir satırına katılamazsınız. Çünkü Türkiye'deki bütün siyasi partileri düşünün, hepsinin birden altına imza atabileceği veya el kaldırabileceği muhteşem metni ortaya çıkarmak her zaman mümkün olmaz” diyen Özel, “50’nci yılda, dünyanın gözü önünde, Kıbrıs meselesinde, iktidar- muhalefet ayrışmak doğru bir yaklaşım olmaz” şeklinde konuştu.

Türkiye'deki tüm siyasi partilerin Kıbrıs'taki tüm siyasi partilerle görüşmesi gerektiğini de söyleyen Özel, “Örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni mutlaka dinlemesi gerekiyor. Görüşlerini dinlemesi gerekiyor. Çünkü ortak fikirler ortaya konmadan, özgürce tartışılmadan çözüme ulaşmak mümkün değildir” dedi.

Özgür Özel “Sayın Erdoğan’ı oy oranı her geçen gün artan CTP ile görüşmeye davet ediyorum. Diyaloğa çok önem veriyoruz” diye konuştu.

Özel konuşmasının sonunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kıbrıs'taki tüm partilerle görüşmeye çağırdı.