Kardeş şehirler bu kez İstanbul’da buluştu

İskele Belediyesi’nin 2003 yılından bu yana kardeş şehri olan Büyükçekmece Belediyesi ile sosyal ve kültürel paylaşımları, kardeşlik ve dostluk ilişkileri her geçen gün artıyor. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, geçtiğimiz yıllarda İskele’de ağırladığı mevkidaşı Dr. Hasan Akgün’ü bu kez İstanbul’da, Büyükçekmece Belediyesi’nde makamında ziyaret etti. Görüşmede İskele Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi’nin projelerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetler ele alındı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, kardeş belediyelerin sosyal ve kültürel açıdan vizyonlarının gelişmesine katkı koyduğunu vurguladı, Büyükçekmece Belediyesi ile kardeşlik bağının daha da güçleneceğine inanç belirtti.İskele Belediyesi’nin kardeş şehir protokolünü 2003 yılında imzaladığı Büyükçekmece Belediyesi ile ilişkilerin her geçen gün güçlendiğine dikkat çeke Başkan Sadıkoğlu, kültür ve sanatsal alanda kendilerine her zaman destek olan ve destek olmaya devam eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün nezdinde tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerini sundu. Başkan Sadıkoğlu, özelde İskele genelde ise KKTC Halkının selam ve sevgilerini de iletti.İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, eşi Özlem Sadıkoğlu ile ziyaret ettiği Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e Meclis Üyeleri Tarık Erdoğan, Hakan Çebi, Hilmican Demir, Başkan Yardımcısı Muzaffer Cive eşlik etti.