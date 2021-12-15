İZEB Üyelerine ve ailelerine sağlıkta kolaylık

Esnafına her fırsatta kolaylık sağlamak için projeler üreten ve esnafının her şartta yanında olmaya gayret gösteren İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, bu kez üyelerine ve ailelerine sağlık alanında kolaylık sağlamak için harekete geçti. Bu anlamda Mağusa Tıp Merkezi ile sağlık işbirliği protokolüne imza atıldı. İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı ile Mağusa Tıp Merkezi Müdürü Hanife Mert’in imza koyduğu protokole göre İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği üyeleri ve aileleri, söz konusu hastaneden indirimli hizmet alabilecekler.

İEZB İLE MAĞUSA TIP MERKEZİ ARASINDA SAĞLIK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği ile Mağusa Tıp Merkezi arasında Sağlık işbirliği protokolü imzalandı. İEZB’ye kayıtlı üyelere ve ailelerine her alanda kolaylık sağlamak için harekete geçen İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, bu kez sağlık alanında, Mağusa Tıp Merkezi ile sağlık işbirliği protokolüne imza attı. Mağusa Tıp Merkezi’nde düzenlenen imza törenine imza atan İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, bu protocol sayesinde birliğe üye esnafın ve ailelerinin Mağusa Tıp Merkezi’nden indirimli hizmet alabileceğini ifade etti.

KIRMIZI: “ALIŞ VERİŞ DÜNYASINDA İNDİRİM PROTOKOLLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Zor zamanlardan geçen esnafa kolaylıklar sağlamak için harekete geçtiklerini ifade eden İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, alışveriş dünyasında indirim protokollerinin devam edeceğini vurguladı. Kırmızı açıklamasında şunlara yer verdi: “Zor zamanlar geçirdiğimiz şu günlerde, zaman, birlik, beraberlik destek zamanı. Lakin bu dayanışma sayesinde içinde bulunduğumuz zor günleri birlikte aşacağız.

Her bir esnafımız ve aileleleri için gerek sağlık, gerek alışveriş, gerekse iş hayatında aldıkları hizmetlerden indirimli yararlanabilmesi için çalışmalarımız devam edecektir. Mağusa Tıp Merkezi ile imzaladığımız protokol sayesinde esnafımız sağlık alanında indirimli hizmet alabilecekler. Bizlere bu imkanı sağlayan hastane yönetimine teşekkür ediyor, söz konusu işbirliği protokolğümüzün, İEZB Esnafına hayırlı olmasını diliyorum.”