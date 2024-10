Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Oymen: “Gıda daha iyi bir yaşam ve gelecek için bir haktır”

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, gıdanın daha iyi bir yaşam ve parlak bir gelecek için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Oymen, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Gıda bir haktır ve bu hakkın hayata geçirilmesi, sürdürülebilir ve sağlıklı bir geleceğin teminatıdır.” ifadelerini kullandı.

2024 yılının temasının “Gıda, Daha İyi Bir Yaşam ve Gelecek İçin Bir Haktır” olarak belirlendiğini kaydeden Oymen, temanın gıdaya erişimin insanlık için en temel haklardan biri olduğunu bir kez daha hatırlattığını belirtti.

Oymen, bu bağlamda, sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir gıdaya erişimin sağlanmasının, toplumların refahı ve sürdürülebilir bir geleceğin inşası açısından önem taşıdığını ifade etti.







-“Gıdaya erişim zorlanıyor”

Dünya genelinde her geçen gün daha fazla insanın gıdaya erişim konusunda zorluklarla karşılaştığını belirten Oymen, iklim değişikliği, doğal kaynakların hızla tükenmesi, ekonomik eşitsizlikler ve artan gıda israfı gibi sorunların, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmayı daha zor hale getirdiğini kaydetti.

Özellikle kırılgan ekonomik yapılar ve gelişmekte olan ülkelerde bu sorunların daha da belirgin hale geldiğini belirten Oymen, “Bu koşullar altında, güvenli ve sürdürülebilir gıda üretim sistemlerinin oluşturulması bir zorunluluk haline gelmiştir. Gıda mühendisleri olarak, bu zorlukların üstesinden gelmek için çevreye duyarlı üretim teknikleri geliştiriyor ve israfı en aza indirmek için bilimsel çözümler üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gıda mühendislerinin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Oymen, şunları kaydetti:

“Gıdaların üretiminden işlenmesine, paketlenmesinden tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçen her aşamada kaliteyi, güvenliği ve sürdürülebilirliği sağlamak için bilimsel yöntemlerle ileri teknolojiler kullanıyoruz.

Her bireyin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması adına yaptığımız çalışmalar, toplum sağlığının korunmasında ve sürdürülebilir bir gıda üretim/işleme sistemlerinin inşasında hayati bir rol oynamaktadır.

Gıda mühendisleri, yalnızca teknik bilgi ve becerileriyle değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden profesyonellerdir. Gıda israfını azaltmak, sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek ve gıda sistemlerini iyileştirmek için yaptığımız çalışmalar, toplumların refahını doğrudan etkileyen önemli katkılardır.”





-“Gıda hakkına sahip çıkmalıyız”

Geleceği korumak için gıda hakkına sahip çıkmak gerektiğini dile getiren Oymen, “Gıda bir lüks değil, herkesin sahip olması gereken temel bir haktır. Ancak dünya, bu hakkın gittikçe daha zor erişilebilir hale geldiği bir döneme girmektedir.” dedi.

Oymen, bu mücadelede sadece mühendislerin değil, toplumun her kesiminin sorumluluk alması ve bu temel hakkı savunması gerektiğini ifade etti.