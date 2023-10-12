En fazla yağış Devlet Üretme Çiftliği’nde kaydedildi

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur, metrekareye 19 kg ile Devlet Üretme Çiftliği’nde kaydedildi

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Devlet Üretme Çiftliği 19 kg/m², Kırıkkale 17 kg/m², Doğancı 12 kg/m², Akdoğan 11 kg/m², Beyarmudu 10 kg/m², Kaleburnu 7 kg/m², Balıkesir 5 kg/m², Ercan 3 kg/m², Taşpınar, Çayırova 2 kg/m²”

