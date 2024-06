Din İşleri Başkanı Ünsal: “Cenab-ı Hak bizlere bayrama sağlıklı bir şekilde ulaşmayı nasip etsin”

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Kurban Bayramı’na sağlıklı bir şekilde ulaşmayı daha sonra da hoşnutluğunu kazandıracak bir bayram idrak edebilmeyi temenni etti. Ünsal, bu yıl Kurban Bayramı namazının Kıbrıs genelinde saat 06.10’da kılınacağını açıkladı.





Ünsal yayımladığı mesajda, pazar günü Kurban Bayramı’nın ilk gününün idrak edileceğini belirterek, hemen her toplumda ve her kültürde farklı şekil ve gerekçelerle kutlanan bayramların Hz. Peygamberin Medine-i Münevvere’ye hicret edişiyle de gündeme geldiğini ifade etti. Ünsal şöyle devam etti:

“O dönemin egemen kültürlerinden biri olan İran merkezli Sasanî kültürünün etkisinde kalan Medineliler, ilkbaharın başlangıcı için neyrûz (nevruz); sonbaharın başlangıcı için ise mihrican bayramı kutlamaktaydılar. İslâm’ın, başka kültürlerin gölgesinde asla kalmayacağı hakikatinin bir gereği olarak Hz. Peygamber, ‘Allah sizin için o iki günü daha hayırlı iki günle, Ramazan ve Kurban Bayramlarıyla değiştirmiştir’ buyurdu. İşte o tarihten yani hicretin ikinci yılından itibaren Müslümanlar bu iki bayramı bir ibadet bilinci ile kutlamaktadırlar.”

Dört gün olan Kurban Bayramı’nın ilk üç gününün kurban kesilebildiğini ifade eden Ünsal, “Efendimiz o tarihten itibaren vefatına kadar her yıl kurban kesmiş ve ‘İmkânı olduğu halde kurban kesmeyen bizim mescidimize gelmesin’ demek suretiyle kurban kesmenin önemine vurgu yaparak emretmiştir” dedi.

-“Bu yıl Kurban Bayramı namazı Kıbrıs genelinde sabah saat 06.10’da kılınacak”

Gerek Kurban Bayramı gerekse Ramazan Bayramı’nda, Hz. Peygamberin emirleri doğrultusunda rutin hayattaki sorumluluklara ek ilk iş olarak Bayram Namazı kılınmasının dini bir vecibe olduğunu belirten Ünsal, bu yıl Kurban Bayramı namazının, Kıbrıs genelinde saat 06.10’da kılınacağını kaydetti.

Ünsal mesajında, “Cenab-ı Hak bizlere önce bayrama sağlıklı bir şekilde ulaşmayı daha sonra da hoşnutluğunu kazandıracak bir bayram idrak edebilmeyi nasip etsin” dedi.