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Din İşleri Başkanı Ünsal: Bayramlar küslükleri ortadan kaldırmak için önemli bir fırsattır”

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KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Bayram mesajında küslüklerin sonlandırılması çağrısında bulundu.

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Din İşleri Başkanı Ünsal: Bayramlar küslükleri ortadan kaldırmak için önemli bir fırsattır”
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KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Bayram mesajında küslüklerin sonlandırılması çağrısında bulundu.

Ünsal, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bayramlar, kardeşlik ve dayanışma iklimini güçlendirmek, küslükleri ortadan kaldırmak için önemli bir fırsattır. Bayramlarımızı  neşeli ve sevinçli geçirmek Peygamber  Efendimizin (s.a.v) bir sünnetidir.

Şehit yakınlarımızı, gazilerimizi, hastalarımızı, büyüklerimizi, bayramda ziyaret etmeli bayram neşesine ortak olmalı, kabir ziyaretleri gerçekleştirmeli ve bilhassa bayram yapamayanların bayramı olmaya  gayret göstermeliyiz. Sevgi ve merhamete muhtaç; yetim, öksüz, garip,  ve kimsesizlerin sevinci olmalıyız. Bayramlar iman ve ibadetimizin yanı sıra ihsanımızı, ahlakımızı, erdem ve faziletlerimizi de biz Müslümanların gündemine taşır. Ramazan ayında uyguladığımız güzel davranışları  bayramdan sonra da 11 ay boyunca  sürdürmeliyiz” dedi.
Ünsal, Bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.
Açıklamada, bayram namazının yarın 06:39'da  idrak edileceği de belirtildi.
 
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