“Dayanacak gücümüz kalmadı”

ODTÜ öğrencileri, öğrenim ve yurt ücretlerine yapılan zamlar için seslerini duyurmak adına bir kez daha eylem yaptı. Öğrenciler, okul harcı, ulaşım, ev kiraları veya yurt kiralarının ödenemeyecek hale geldiğinden yakındı

Okul harcı, ulaşım, ev kiraları veya yurt kiralarının ödenemeyecek hale geldiğinden yakınan ODTÜ’lü öğrenciler ikinci kez eylem yaptı.Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğrencileri, öğrenim ve yurt ücretlerine yapılan zamları protesto etmek amacıyla Kalkanlı'daki kampüste basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı.Yapılan zamlara karşılık öğrencilerin yeterli hizmet alamaması ve bu konularla ilgili kampüs yönetiminin tutumunu ele almak amacıyla eylem düzenlediklerini belirten öğrenciler ellerindeki dövizlerle yönetim binasına yürüdü. Önceki akşam saat 18.00’da başlayan eylem yaklaşık bir saat sürdü.ODTÜ’lü öğrenciler, “Öğrenci burada, YÖK nerede”, “ODTÜ elini cebimizden çek”, “Yeşili sevin derken $ kastetmedik” yazılı pankart taşıdı.İlk eylemin ardından sorunlara çözüm bulunmadığından dert yanan öğrenciler, taleplerini içeren bir dilekçe hazırlayarak, rektörlüğe gönderdi, “mücadelemiz sürecek” dedi.Eylemde basın açıklaması eylem sözcüsü Deniz Ekin Derin şöyle dedi:“Geçtiğimiz eylemden bu yana okul yönetimi, kamuoyuna resmi bir açıklama yapmama konusunda diretmekte, sorunların çözülmesine ilişkin de etkin bir çözüm önerisi sunmamaktadır. Bu da sorunlara ilişkin öğrencileri tatmin edecek bir gelişme yaşanmamasına sebep olmuştur.Ayrıca özel statülü devlet üniversitesi sıfatı taşıdığı ifade edilen kampüsümüzün statüsü hakkında hem kampüs yönetiminin hem ODTÜ Rektörlüğünün hem de Yükseköğretim Kurumunun farklı yaklaşımlarda bulunması, statü belirsizliği yaratılmasına sebep olmuş bu durum da okulumuzdaki belirli sorunların oluşmasına ortam hazırlamıştır. Bu da sorunların çözülmemesinin bizatihi de sebebidir.Sorunların çözüleceği zamana ilişkin bizlere belirli ve güven verici bir tarih verilmemesi süreci netleştirecek hiçbir açıklama yapılmaması sorunları daha da derinleştirmekte ve güvenimizi azaltmaktadır. Bizler ODTÜ KKTC kampüsü öğrencileri olarak başlattığımız bu mücadeleyi sürdürme noktasında kararlı olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz”“Gelinen aşamada okuldaki öğrencilere tamamen ‘Müşteri’ gözüyle bakılıyor. Biz Sorun sadece harçlarla ilgili değil. Ulaşımdan tutun, yurtta konaklamadan, yeme-içmeden, öğrenime kadar okulumuzda birçok sorun var. Yurtlarda çamaşır makinelerinin çalışmadığı bile oluyor. Yurtlarda öğrencilere çıkan yemeklerde öğün başı 40 TL veriyoruz. Yani iki öğün yemek yesek sadece 80 TL’yi yemeğimize veriyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde 15 bin 600 TL olan yurt harcının, gelecek döneme 28 bin 600 TL olacağı açıklandı. Okul ücretleri gelecek yıl 65 bin TL olacağı da açıklandı. Artık günümüzü nasıl geçireceğimize odaklandık. Şu anda orta sınıfta ailelerin bu fiyatları karşılayacak gücü yoktur. Biz artık buna bir dur demek istiyoruz.” dedi.Ben 2018’de bu okula girdim. 1’inci yurtta kalıyorum ve kaldığım yurdun fiyatı nerdeyse iki katına çıktı. Bu yıl 8 bin TL ödüyorken, gelecek dönem 14 bin TL ödeyeceğim. Peki, bu fiyatlar yükselirken aldığım öğrenim ve hizmetler artacak mı? Hayır… Orta gelirli bir ailenin çocuğu olarak ben şu anda hem ulaşım, hem yeme-içme, hem yurt, hem de öğrenimim için yapılan artışları karşılayacak durumda değilim. Karşılayamayacağım için ben Ağustos ayında yatay geçişe başvurmayı düşünüyorum. Biz, 2018 yılında bu okula girerken bunların başımıza geleceğini bilmiyorduk. Artık birilerinin bizi duyması gerekiyor, ne ailelerimizin, ne de bizim dayanacak gücümüz kaldı.”Bu zamlarda kesinlikle biz okul yönetimimizin nasıl bir değerlendirme yaptığını tam olarak bilemiyoruz. Durum böyleyken 15 bin TL gibi bir artış yapılmışken bunu sorgulamak en doğal hakkımızdır. Güzelyurt-Kalkanlı arası çok kısa mesafe ama biz gidiş gelişe tek seferde 14 TL veriyoruz. Bu ay olarak hesaplayacak olursak her gün bu yol kullanıldığı takdirde bir ayda 450 TL civarında bir paraya denk gelir. Bu da sadece ulaşım için.”“ODTÜ’de ikinci sınıf öğrencisiyim. Daha önce yurt için 15 bin TL öderken, artık 28 bin TL ödemek durumunda kalacağım. Aynı şekilde okul harcı da bu şekilde… Yaşadığımız bu günlerde, bu ekonomik krizde tabii ki zam yapılacak her şeye olduğu gibi ancak makul seviyelerde zam yapılmalı. Unutulmamalı ki, ailelerimiz de dişinden tırnağından keserek bizim öğrenim görmemizi sağlıyor. ”