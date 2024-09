DAÜ ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arasında bilimsel, toplumsal, sosyal, kültürel, akademik, mesleki ve eğitim alanlarında karşılıklı çalışmaları geliştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, bugün DAÜ Rektörlüğü’nde yer alan imza töreninde, işbirliği protokolüne, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç imza koydu.

İmza töreninde, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Rektörlük Koordinatörü Doç. Dr. Tolga Çelik ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Kısım Amiri Hasan Özboltaşlı da hazır bulundu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile işbirliği içerisinde bulunmaktan son derece mutlu olduklarını ifade ederek, söz konusu protokol ile yeni başlangıçların temelinin atılacağını kaydetti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile geçmiş yıllarda da birlikte çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, söz konusu protokol ile her iki kurum arasında bilgi ve deneyim paylaşımlarının güçlenerek devam edeceğini belirtti. Prof. Dr. Kılıç, söz konusu protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını diledi.

Açıklamaya göre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca da, DAÜ ile işbirliği içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, işbirliklerinin artarak devam edeceğini kaydetti. Karaca, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

Protokol imza töreninde Karaca tarafından Prof. Dr. Kılıç’a hediye takdim edilirken Prof. Dr. Kılıç tarafından da Karaca’ya Kıbrıs’a özgü hediye takdim edildi.

-Başkanlık personeline indirimli eğitim fırsatı

İşbirliği protokolü ile her iki kurum arasında ilgili tüm konularda farkındalığı ve duyarlılığı güçlendirecek çalışmalar yapmak, Başkanlık üyeleri, personeli veya toplum yararına ortak projeler geliştirmek ile toplantı ve organizasyonlar düzenlemek amaçlanıyor. Protokol kapsamında DAÜ bünyesinde yürütülen veya yürütülecek olan eğitim, kurs veya sertifika programlarından Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın tüm çalışanları indirimli olarak faydalanabilecek.