Acil kan aranıyor

Geçitkale -Serdarlı Belediyesine bağlı Geçitkale sakinlerinden Gazimağusa Devlet Hasanesinde yatmakta olan Lütfi Çoban için acilen ARH+ kana ihtiyaç duyulmaktadır . Kan vermek isteyen belde vatandaşlarımız Gazimağusa Devlet Hastanesine de kan verebilirler.
İletişim No: 0533 849 26 89
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