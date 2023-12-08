Acil kan aranıyor

Geçitkale -Serdarlı Belediyesine bağlı Geçitkale sakinlerinden Gazimağusa Devlet Hasanesinde yatmakta olan Lütfi Çoban için acilen ARH+ kana ihtiyaç duyulmaktadır . Kan vermek isteyen belde vatandaşlarımız Gazimağusa Devlet Hastanesine de kan verebilirler.

İletişim No: 0533 849 26 89