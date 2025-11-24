Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü…

Öğretmenler gününün Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanmasının nedeni Bakanlar Kurulu'nun Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermesi ve bu unvanın, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmesidir.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928’de yaptığı toplantıda vermiş ve bu ünvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.



Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler ile ilgili bazı sözleri:



"Unutmayınız ki sınıfta, Cumhurbaşkanı bile öğretmenden sonra gelir."



"En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur."



"Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir 'millet' adını alma yeteneğini kazanamamıştır."



"Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır."

ÇAVUŞOĞLU,

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Eğitim, bir milletin geleceğe uzanan en sağlam köprüsüdür” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu köprüyü sevgiyle, emekle ve büyük bir sorumluluk bilinciyle inşa eden öğretmenlerimiz; bilgi aktaran, karakter şekillendiren, değer öğreten, bilinç uyandıran birer yol göstericidir. Öğrencilerimizin kalplerine dokunarak onların özgüvenini, merakını ve umutlarını yeşerten bu kutsal görev; toplumumuzun yarınlarını doğrudan şekillendirmektedir.

Siz değerli öğretmenlerimiz, eğitim dünyamızın en güçlü dayanağısınız. Gösterdiğiniz özveri, sabır ve adanmışlık; toplumumuzun ortak gururudur.

‘Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.’ Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözleri öğretmenlik mesleğinin önemini açıkça vurgulamaktadır”

Milletimizin bugün ulaştığı her başarıda öğretmenlerin emeği, alın teri ve rehberliği bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, KKTC’de eğitim kalitesini yükseltme hedefinde yine en büyük gücün öğretmenlerde olduğunu kaydetti.

“Eğitim hepimizin ortak sorumluluğudur” diyen Çavuşoğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Farklı görüş ve yaklaşımlar zaman zaman ortaya çıksa da tüm paydaşlarımızın ortak hedefinin; çocuklarımızın daha iyi koşullarda, daha nitelikli bir eğitim alması olduğuna inanmaktayım. Bu ortak idealde buluşmak, eğitim ailemizi daha da güçlü kılmakta ve geleceğe güvenle bakmamızı sağlamaktadır.

Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk´e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anarken, yarınların mimarı olan kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü´nü gönülden kutluyor, meslektaşlarımı saygı ile selamlıyorum.”