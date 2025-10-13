Alithia gazetesi, gümrük makamlarının, Birleşik Krallık’a gidecek bir yolcunun bagajında ayrı ayrı yaptığı aramalarda, 49 karton sigara, 4 kilo 850 gram tütün tespit ettiğini, bu ürünlere el koyduğunu bahse konu şahsı tutukladığını yazdı.

Habere göre, bahse konu şahıs daha sonra ceza konusunda anlaşmaya varılması sonucu serbest bırakıldı.

Bir başka yolcunun bagajında ise; 71 karton sigara, 1 kilo 250 gram tütün ürünü tespit edilirken bu şahsın da aynı şekilde ceza konusunda anlaşmaya varması sonucunda serbest bırakıldığını ifade edildi.