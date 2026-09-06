Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gülgünsüt Kuzey Kıbrıs Rallisi, bu yıl 49. kez gerçekleştirilecek.

Basel 2026 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 6. yarışı olan organizasyon, 11-12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Rallinin startı, 11 Eylül Cuma akşamı Gülgünsüt SSS ile NEU Event Park’ta verilecek. Ekipler, 12 ve 13 Eylül tarihlerinde toprak etaplarda mücadele ederken, organizasyon 13 Eylül Pazar akşamı yine NEU Event Park’ta gerçekleştirilecek Gülgünsüt SSS ile tamamlanacak.

Motor sporları tutkunlarının büyük ilgi göstermesi beklenen 49. Gülgünsüt Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde ekipler, zorlu toprak etaplarda dereceye girebilmek için mücadele edecek.