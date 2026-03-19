Haber Kıbrıs ekranlarında Çilem Dağıstanlı’nın sunduğu “Ülke Gündemi” programına katılan 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi hayatındaki en büyük hayal kırıklığını açık şekilde dile getirdi.

Uzun yıllar Ulusal Birlik Partisi'nin milletvekilliği yaptığını, seçimler kazandığını ve Cumhurbaşkanlığı görevine geldiğini hatırlatan Tatar, son seçim sürecinin kendisi açısından bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Bağımsız aday olarak seçime girmenin dezavantaj yarattığını ifade eden Tatar, güçlü bir UBP çatısı altında aday olması gerektiğini belirtti. Bu konuda geçmişte de uyarıldığını dile getiren Tatar, seçim sonucunu etkileyen faktörler arasında parti örgütlerinin performansı ve dönemin koşullarının da bulunduğunu söyledi.

Öte yandan siyaseti gençlere bırakmak istediğini belirten Tatar, yeni neslin siyasette daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı.

Tatar, görev süresi boyunca eleştirilen “5 yıl boşa gitti” söylemine de yanıt verdi.

Beş yıl boyunca hem halkla temaslarını sürdürdüğünü hem de uluslararası alanda aktif çalıştığını belirten Tatar, “hiç durmadım, hep çalıştım” dedi.

Karma evlilikler ve vatandaşlık konularında da yoğun girişimlerde bulunduğunu ifade eden Tatar, bu konuyu her platformda gündeme getirdiğini söyledi. New York dahil olmak üzere uluslararası temaslarında bu meseleleri doğrudan muhataplarına ilettiğini, ancak sonuç alamadıklarını belirtti.