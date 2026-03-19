Başbakan Ünal Üstel, yapımı devam eden Dikmen Sağlık Merkezi inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Üstel ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, şantiye alanını gezerek, yapım süreci hakkında bilgi aldı.

Başbakan Ünal Üstel, burada yaptığı konuşmada, bir sözü daha yerine getirmenin onurunu yaşadıklarını söyledi. Göreve geldikleri ilk günden beri sağlıkta yaşanan sorunlara çözüm üretmek amacıyla Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a kadar ihtiyaç duyulan sağlık merkezlerini planladıklarını belirten Üstel, Dikmen Sağlık Merkezi’nin de bu projelerden biri olduğunu kaydetti.

Merkezin yalnızca Dikmen’e değil, çevre köylere de hizmet vereceğini belirten Üstel, sağlık ocağının yılsonu tamamlanmadan bölge halkının hizmetine açılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Üstel, 2025 yılını sağlıkta temellerin atıldığı yıl, 2026’yı ise sağlık tesislerinin kapılarının halka açılacağı yıl olacağını belirterek, hükümetin önceliğinin seçim değil halka hizmet ve icraat olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, yaklaşık bir yıl önce Başbakan’ın verdiği görev doğrultusunda Dikmen’de bölge halkına daha kapsamlı hizmet verecek yeni bir sağlık merkezinin hayata geçirilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi. Dinçyürek, Başbakan’ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Dipkarpaz’dan Lefke’ye kadar sağlık merkezleri, sağlık ocakları ve hastanelerin ya yenilendiğini ya da inşa edildiğini belirtti.

Bulduk İnşaat sahibi Fatih Bulduk ise Dikmen Sağlık Merkezi’nin yaklaşık 700 metrekarelik alana kurulduğunu söyledi; merkezde üç doktor odası, bir diş hekimi odası, laboratuvar, eczane, EKG odası, pansuman bölümü, ambulans merkezi, ilaç depoları ve müşahede alanlarının yer alacağını belirtti.

Bulduk, teslim tarihinin 18 Ekim 2026 olduğunu ancak çalışmaları daha erken tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.