HALKIN SESİ Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu, HMAS TEAL gemisini ziyaret etti.

Fahrioğlu’nun bu ziyareti, sıradan bir basın incelemesinin ötesinde; adamızın askeri, eğitimsel ve sanatsal mirasına yapılmış kıymetli bir saygı ziyaretiydi…

Fahrioğlu, Girne Yeni Liman’daki bu yüzen müzenin Kıbrıs Türk halkı için gurur verici bir simge olduğunu dile getirdi.

Fahrioğlu’nun kaleminden HMAS TEAL:

Akdeniz, yüzyıllar boyunca savaşların, ticaret yollarının, göçlerin ve medeniyetlerin sessiz tanığı oldu. Ancak bazen bir gemi gelir, o devasa tarihin küçük ama büyüleyici bir özetine dönüşür. Girne Yeni Liman’da demirleyen HMAS TEAL tam da böyle bir hikâyenin başrolünde.

Ton sınıfı bir mayın tarama gemisi olarak Birleşik Krallık Donanması’nda başlayan, ardından Avustralya Kraliyet Donanması’na uzanan bu çelik gövdeli efsane, aslında okyanusların hırçın dalgalarında patlayıcı avlamak için tasarlanmıştı. Askeri misyonunu tamamladıktan sonra sivil bahriyeye geçti, ardından 1994’te yolu adamıza düştü. Yakın Doğu ve Girne Üniversiteleri bünyesinde binlerce genç denizci yetiştirerek Akdeniz’e kazandırdı. Ve 1 Ağustos itibarıyla sınıfının dünyadaki tek yüzen örneği unvanıyla kapılarını bu kez bir Denizcilik Müzesi olarak açtı.

Bu dönüşüm, sadece bir müze açılışından çok daha fazlasını ifade ediyor. Günümüzde tarihi binaları, simgesel yapıları ya da gemileri korumak yerine yıkmayı veya hurdaya çıkarmayı seçtiğimiz bir çağda; bir dönemin mühendislik harikasını sanatla ve kültürle buluşturmak takdire şayan bir vizyon. Artık mermi ve patlayıcı taşımayan o güvertelerde, çağdaş sanat eserleri sergileniyor; navigasyon cihazları ve eski haritalar ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Kıbrıs gibi stratejik bir adada, denizcilik kültürünü sadece geçmişin donanma başarılarıyla değil, eğitimin, mühendisliğin ve sanatın harmanlandığı yaşayan bir hafızayla sunmak son derece kıymetli. Girne Limanı’nın o kendine has atmosferine adım attığınızda, TEAL’in süzülen siluetinde sadece bir metal yığını değil, Akdeniz’in ruhunu göreceksiniz.

Mavi sulara sevdalı olanların ve bu adanın zengin geçmişine dokunmak isteyenlerin Girne’deki bu yeni durağı mutlaka rotalarına eklemesi gerekiyor.

Çünkü HMAS TEAL – HMS JACTON, geçmişin izlerini silmek yerine onu sanatla yeniden yazmanın en zarif örneği olarak Akdeniz'e demir atmış durumda.

Ton sınıfı tarihi bir mayın tarama gemisinin hurdada kaybolup gitmesine izin vermeyerek onu önce binlerce genç denizciyi mezun eden dev bir eğitim yuvasına, ardından dünya çapında eşsiz bir Denizcilik Müzesi'ne dönüştüren süreç, her türlü takdirin üzerindedir.

Başta YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel başta olmak üzere Günsel Ailesi; eğitimden sağlığa, sanayiden müzeciliğe kadar adamızın her alanında bıraktıkları derin izlere bir yenisini daha eklemiştir.

Kıbrıs Türk toplumunun özgüvenini, tarihini ve kültürünü dünya standartlarında eserlerle yücelten Günsel Ailesi’nin bu tükenmeyen üretme azmi ve adaya olan sevdası, takdirle karşılanmayı sonuna kadar hak etmektedir.

Gelecek nesillere aktarılan bu yaşayan tarih, ailenin vizyoner liderliğinin ve adamıza bağlılığının en zarafet dolu simgelerinden biridir.