Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Teknecik Elektrik Santrali önünde basın açıklaması yaptı.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu yaptığı açıklamada, hükümetin grevleri yasaklayarak sorunları diyalogla çözmekten kaçtığını savundu. Bu yıl içinde ikinci kez grevlerinin Bakanlar Kurulu kararıyla ertelendiğini belirten Tuğcu, “Altmış gün sonra bu yasak bitecek. Kıb-Tek’i bugünkü noktaya getiren, sorunlara çözüm üretmeyen hükümet ile onun atadığı basiretsiz yönetim kurullarıdır” dedi.

Tuğcu, Teknecik Elektrik Santrali’nde mevcut kurulu gücün yalnızca bir bölümünün kullanılabildiğini, makinelerin bakımsızlık ve yatırım eksikliği nedeniyle devre dışı kaldığını iddia eden Tuğcu, geçen yıl yaşanan arızalar sonrası sendikanın “sabotajla” suçlandığını belirterek, “Bir yıl geçti, bu soruşturma hangi aşamadadır?” diye sordu.

Santralde yaşanan sıkıntıların çalışanlardan değil, Kıb-Tek yönetiminden kaynaklandığını ileri süren Tuğcu, bakım ve yatırımların zamanında yapılmamasının büyük maddi kayıplara yol açtığını savundu.

Mali polis ve yargı mercilerine de çağrı yaparak Kıb-Tek’teki usulsüzlük iddialarının soruşturulmasını isteyen ve grev yasağının geçici olduğunu söyleyen Tuğcu, “Bu yasak son kez konulmuştur, 60 gün sonra kalkacak. Grev yasağı bitince nereye gideceksiniz?” diye sordu.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı da devlet yönetmenin ciddi bir sorumluluk olduğunu belirterek, hükümet ve Kıb-Tek yönetiminin görevini yerine getirmediğini savundu.

Bıçaklı, Kıb-Tek’in asli görevinin halka kesintisiz ve ucuz enerji sağlamak olduğunu belirterek, yatırım ve bakım yapılmadığı için ülkenin karanlıkta kaldığını ancak suçun çalışanlara yüklendiğini öne sürdü.

Bıçaklı, anayasal bir hak olan grevin ikinci kez yasaklandığını da hatırlatarak, “60 gün sonra üçüncü kez yasak konulamaz. Bizim amacımız illa grev yapmak değil, sorunların çözülmesidir. Hükümet, sendikalarla masaya oturup çözüm üretmelidir” diye konuştu.