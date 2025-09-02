Kuzey Kıbrıs’ın en gözde konaklama ve eğlence adresi Grand Sapphire Resort & Casino, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı özel bir etkinlikle kutladı. Türk müziğinin sevilen sanatçısı Serkan Kaya, güçlü sahne performansı ve unutulmaz şarkılarıyla misafirlere bayram coşkusunu doyasıya yaşattı.

Bayram ruhunu müzikle buluşturan gecede, Serkan Kaya’nın hit parçalarına yüzlerce müziksever hep bir ağızdan eşlik etti. Grand Sapphire sahnesinde yaşanan bu özel anlar, misafirlere unutulmaz bir bayram kutlaması sundu.

Grand Sapphire Resort & Casino, yalnızca bir otel değil ve seçkin hizmetleriyle değil, aynı zamanda ulusal bayramlar ve özel günlere anlam katan etkinlikleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Eğlence ve kültürel etkinlikleri bir arada yaşamak isteyen misafirler, Grand Sapphire’in yaklaşan organizasyonları için şimdiden rezervasyonlarını yapabiliyor.