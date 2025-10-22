Fashion Heritage Network Cyprus (FHNC), Kıbrıs’ın zengin geleneklerini sürdürülebilir çağdaş moda ve tasarımın merceğinden yeniden yorumlayan iki toplumlu üç günlük sergi Crafting Continuity, ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Sergi, 7–9 Kasım 2025 tarihleri arasında Lefkoşa’da bulunan The Picnic’te gerçekleşecek.

Fashion Heritage Network Cyprus (FHNC) tarafından düzenlenen Crafting Continuity, ziyaretçileri adanın moda mirasında yeni bir sayfa keşfetmeye davet ediyor. Sergi, geleneksel el sanatlarının çağdaş yaratıcılıkla buluştuğu, geçmişle bugünü birbirine bağlayan bir alan sunuyor.

Sergi, Kıbrıs ve diasporadan genç tasarımcılarla usta zanaatkârları bir araya getirerek, geleneksel el sanatlarını koruma ve bu zanaatları sürdürülebilir bir geleceğin parçası olarak yeniden yorumlama amacını taşıyor.

Aylar süren rehberlik ve işbirliği sonucunda ortaya çıkan koleksiyonlar, tasarımcıların usta zanaatkârlarla birlikte dokuma tezgâhında üretim, Lefkara ve Lapta nakışı, Sele/Sini/Sesta gibi kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını yeniden öğrenmesiyle şekillendi. Sonuç; Kıbrıs’ın kültürel kimliğini kutlayan ve çağdaş tasarımın sınırlarını zorlayan özgün, ileriye dönük moda parçalarından oluşuyor.

Sergi kapsamında FHNC, bağımsız yayını olan “Defteri” ilk sayısını da tanıtacak.

Kıbrıs’ın moda mirasını korumak ve yeniden hayal etmek amacıyla oluşturulan Defteri, sürdürülebilirlik, kültürel bellek ve yaratıcılığı bir araya getiren disiplinler arası bir dergidir. Kıbrıs ve diasporadan yazarlar, tasarımcılar ve kültür alanı profesyonellerinden oluşan bir kolektif tarafından hazırlanan Defteri, adanın gelişmekte olan el sanatları kültürünü şekillendiren sesleri görünür kılacak ve serginin açılış gecesinde tanıtılacak.

Sergilenen Tasarımcılar ve Zanaatkârlar

Tasarımcılar

Andreani Panayide & Valentina Koutsoudis — Folkmona

Andrea Rotsaki — ROTS

Anna Michaelidou — Yiavrimou

Elin Yurtdaş - Elin Yurtdaş

İlkan Koral — ILKAN.KO

Mert Özyürekliler — Shirvanna

Rengin Akcan — RA Studio

Şafak Bekiroğlu — the besque

Stephanos Panayides — spangold

Tülay Kader — Fashion House Tülay Kader

Zanaatkârlar

Aysel Kuburlu — HASDER

Behice Sönmez Biran — B.S. Biran Handicraft Centre

Katerina Demetriou Jones — Katerina Demetriou Jones

Katerina Efstratiou — Katerina Efstratiou Weaving Studio

Yiannis Yiavris

Sıddıka Bilsen Ruso

Etkinlik Detayları

Tarih ve Saatler:

7 Kasım Cuma — Açılış Gecesi: 19:00 – 23:00

8 Kasım Cumartesi — 17:00 – 23:00

9 Kasım Pazar — 17:00 – 23:00

Mekan: The Picnic, Asklipiou 36, Lefkoşa 1011

Giriş: Ücretsiz