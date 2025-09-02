Ülkemizin yerel ve lider internet firması Nethouse, hızlı ve kesintisiz interneti herkesin evine taşıyor. 1 Eylül – 1 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya ile ayda sadece 599 TL’ye 20 Mbps internet paketinden faydalanabilirsiniz.

1 Eylül – 1 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanya taahhütsüz ve vade farksız 12 taksit imkanıyla ayda sadece 599 TL! Uzun süreli taahhütlere bağlı kalmadan, bütçenizi zorlamadan internetin keyfini çıkarabilirsiniz.

HIZLI, GÜVENLİ VE UYGUN FİYATLI İNTERNET

Nethouse, yüksek hızda ve güvenli bağlantıyı uygun fiyatlarla sunmayı hedefliyor. Paket sayesinde kullanıcılar, kesintisiz internete ulaşabilir ve bütçelerini zorlamadan internet deneyimini doyasıya yaşayabilir.

YENİ VE MEVCUT ABONELER İÇİN GEÇERLİ

Kampanya, hem yeni aboneler hem de mevcut kullanıcılar için geçerli. Mevcut internetinizi yenileyerek ya da yeni abonelik oluşturarak bu fırsattan hemen faydalanabilirsiniz.

KOLAY BAŞVURU İMKANI

Kampanya 1 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Başvuru için www.nethouse.net adresini ziyaret edebilir veya 0392 444 0 555 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Nethouse ile internetin keyfini doyasıya yaşayın, hız kesmeden bağlanın ve yüksek hızın tadını çıkarın!