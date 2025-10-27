Merit Lefkoşa Hotel & Casino, 25 Ekim 2025 Cumartesi akşamı, Türk müziğinin sevilen grubu Rubato’yu ağırladı. Grup, sahneye çıktığı andan itibaren güçlü yorumları, duygusal ezgileri ve enerjisiyle dinleyicilere arabesk dolu unutulmaz bir gece yaşattı.





Yoğun ilgi gören konser boyunca salonun coşkusu hiç azalmadı; Rubato’nun sahne performansı ve seçtiği repertuvar müzikseverlerden tam not aldı.



Konserde, grubun sevilen şarkılarından birkaç örnek olarak “Tutamıyorum Zamanı”, “Unutamadım”, “Düşler Sokağı”, “Fidayda”, “Alma Ahımı”, “Kum Gibi”, “Dostum Dostum”, “Nilüfer”, “İtirazım Var”, “Ummadığım Anda” ve “Hangimiz Sevmedik” öne çıktı. Özellikle grubun en yıldız şarkısı “Kaç Kadeh Kırıldı” ile geceye adeta imza atıldı.