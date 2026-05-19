Kıbrıs’ın önde gelen turizm, konaklama ve eğlence merkezi Grand Sapphire Resort, bayram tatilini özel konserler, DJ performansları, canlı müzikler ve sahne şovlarıyla unutulmaz bir deneyime dönüştürmeye hazırlanıyor.

Bayram boyunca Boulevard Sahnesi, Fogo Live, Pera Mackenzie ve Skyline Lounge & Bar’da gerçekleşecek etkinliklerde Türkiye’nin sevilen sanatçıları ve başarılı DJ’leri Grand Sapphire misafirleriyle buluşacak.

Bayramın ilk günü 27 Mayıs’ta Boulevard Sahnesi’nde Funda Arar, güçlü sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla bayram coşkusuna başlangıç yapacak. Aynı akşam Fogo Live’da Yahya, Pera Mackenzie’de Anastasia canlı müzik performansı ve DJ Emrah Karaduman, Skyline Lounge & Bar’da ise DJ Ümit Akdeniz sahne alacak.

28 Mayıs’ta Fogo Live sahnesinde Ümit Yaşar, Pera Mackenzie’de Export konseri ve Skyline Lounge & Bar’da DJ Berat Öz performanslarıyla bayram eğlencesi devam edecek.

29 Mayıs’ta Boulevard Sahnesi, Türk müziğinin usta ismi Selami Şahin’i ağırlayacak. Aynı gece Pera Mackenzie’de fasıl performansı, “Kulüp Meyhane’nin Alafrangası” konsepti ve DJ Arem & Arman sahne alırken; Skyline Lounge & Bar’da DJ Emrah Karaduman bayram gecesine enerji katacak.

Bayramın son günü 30 Mayıs’ta ise Grand Sapphire Resort & Casino’da program görkemli bir finalle tamamlanacak. Boulevard Sahnesi’nde Türk pop müziğinin özel seslerinden Yalın, ilk kez Kıbrıs’ta Grand Sapphire misafirleriyle buluşacak. Aynı akşam Fogo Live’da Hera, Pera Mackenzie’de Cihan ve Orkestrası, Code:003 şovu ve DJ Ozan Doğulu; Skyline Lounge & Bar’da ise DJ Luca sahne alacak.

Grand Sapphire Resort & Casino, bayram boyunca sunduğu zengin etkinlik programı, farklı konseptlere sahip eğlence alanları ve güçlü misafir deneyimiyle Kıbrıs’ta bayram heyecanını müzik, sahne ve eğlenceyle taçlandıracak.