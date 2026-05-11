Merit Lefkoşa Casino sahnesinde, 9 Mayıs Cumartesi gecesi müzik dolu unutulmaz bir gece yaşandı. Sevilen müzik grubu Sakiler, sahnedeki enerjisi ve etkileyici performansıyla geceye damgasını vurdu.



Gecenin ilk anlarından itibaren salonu dolduran misafirler, grubun seslendirdiği birbirinden özel şarkılarla adeta müziğe doydu. Güçlü vokal performansı, sahne hakimiyeti ve profesyonel orkestra ekibiyle dikkat çeken Sakiler, repertuvarındaki sevilen eserlerle dinleyicilerden tam not aldı.





Duygusal şarkılarda izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan grup, hareketli parçalarla da eğlencenin temposunu zirveye taşıdı. Gece boyunca misafirlerin yoğun alkışı ve coşkusu eşliğinde sahne alan Sakiler, Merit Lefkoşa Casino’da hafızalardan silinmeyecek bir müzik şölenine imza attı.



Müzik ve eğlencenin bir araya geldiği gecede konuklar, kaliteli sahne performansı ve kusursuz organizasyon sayesinde keyif dolu saatler yaşadı. Merit Lefkoşa Casino, seçkin etkinliklerine bir yenisini daha eklerken, Sakiler performansı uzun süre konuşulacak geceler arasında yerini aldı.