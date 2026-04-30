Kıbrıs sosyete ve medya dünyasına yeni bir soluk kazandırmayı hedefleyen Hayriye Vurdu Organizasyon, ilk basılı yayını olan “Kıbrıs Sosyete” dergisinin lansmanını Driftwood Restaurant’ta düzenlenen görkemli bir davetle gerçekleştirdi. Cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getiren gece, yoğun katılım ve şık atmosferiyle dikkat çekti.



Etkinlikte sunuculuğu ünlü manken Gizem Özdilli üstlenirken, salsa gösterileri ve sahne performansları geceye renk kattı. Organizasyon, hem konsepti hem de davetlilere sunduğu özel atmosferle büyük beğeni topladı.



Mekânın ev sahipliğini yapan Driftwood Restaurant direktörü Yusuf Işık ise gecede yaptığı konuşmada, “Bu anlamlı geceye katılan tüm dostlara sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı.



H&V Organizasyon Direktörü Hayriye Vurdu, lansmanda yaptığı açıklamada projenin yalnızca bir dergi çalışması olmadığını belirterek, “Yaklaşık 3 yıldır sosyal medya üzerinden Kıbrıs Sosyete markasıyla içerik üretiyorduk. Şimdi bunu basılı yayın haline getirerek daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz” dedi.

Vurdu ayrıca, “Ülkeye farklı bir renk katmak için geliyoruz” sözleriyle projelerinin vizyonunu vurguladı ve geceye katılan tüm davetlilere teşekkür etti.



Tanıtım sırasında derginin içeriği, hedef kitlesi ve yayın politikası davetlilere detaylı şekilde aktarıldı. Sanat, magazin, yaşam ve sosyete dünyasını bir araya getirmeyi amaçlayan “Kıbrıs Sosyete”nin, Kıbrıs medya dünyasında önemli bir boşluğu doldurması hedefleniyor.



Gecenin sonunda gerçekleştirilen pasta kesimiyle dergi resmen yayın hayatına başladı. Lansman, yoğun ilgi ve olumlu geri dönüşlerle tamamlanarak Kıbrıs cemiyet hayatında güçlü bir başlangıç yaptı.