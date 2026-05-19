Muhteşem konserlere ev sahipliği yapan Merit Royal Diamond Otel, en sevilen sanatçıları misafirleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Kendine özgü yorumu ve yeni tarzı ile büyük bir hayran kitlesi bulunan Türk Halk müziğinin güçlü sesi Bülent Serttaş, Cumartesi akşamı Merit Royal Diamond sahnesinde sevenleriyle bir araya geldi. Sahne enerjisi ile gece boyunca tempoyu düşürmeyen Bülent Serttaş, salonu dolduran iki bini aşkın konuğuna tam bir müzik ziyafeti yaşattı.

En sevilen şarkılarından “İkimiz de Bilemedik” ile sahneye çıkan Bülent Serttaş, duygusal türkülerden hareketli parçalara uzanan geniş repertuvarıyla büyük beğeni topladı. Sempatik tavırları ve izleyicilerle kurduğu sıcak iletişimle bambaşka bir konser atmosferi yaşatan Serttaş’a, tüm şarkılarında hayranları hep bir ağızdan eşlik etti. Her yaştan müzikseverin diline pelesenk olmuş “Aşk Bodrum’da Yaşanıyor” şarkısında salondaki coşku doruğa çıktı; müzik, dans ve eğlence dolu unutulmaz bir gece yaşandı.

“Sevgi ve mutluluk sizlerin olsun, alkışlar bizlerin olsun, şeref verdiniz” diyerek konserine son veren Bülent Serttaş, yoğun alkışlarla sahneden uğurlandı.

