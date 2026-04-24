Güney'de yayımlanan Politis gazetesi müzakerelerin yeniden başlaması perspektifiyle ilgili olarak, Güven Yaratıcı Önlemlerde (GYÖ) bir atılım yaşanmasının ortamı değiştirebileceği ve müzakereler için yolu açabileceğine dair umudun aşamalı olarak zayıfladığını yazdı.

Artık tüm gözlerin çıkmazı aşması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e çevrili olduğunu kaydeden gazete, Guterres’in aralık ayında görev süresi bitmeden önce son bir müdahale girişiminde bulunmaya kararlı göründüğünü belirtti.

Guterres’in kendisinden sonra gelecek BM Genel Sekreterine, müzakerelerin başlaması gibi somut bir iz bırakmak için sürece son bir ivme kazandırmaya çalışacağını öne süren gazete, “elde ettiği bilgilere” dayanarak Guterres’in Türkiye’nin tepkisine veya reddine yol açacak bir isim atfetmeden, Kıbrıs sorunundaki mevcut kazanımları değerlendirmenin yollarını araştırdığını öne sürdü.

Gazete Guterres’in ileriye dönük dinamiği güçlendirmek için, Ankara’nın ilgisini uyandırmak için, Avrupa potansiyelini değerlendirmeyi arzu ettiğini de ekledi.