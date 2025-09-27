Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel’in daveti üzerine Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, Sönmezliler Ocağı Başkanı Esenyel ve Başkan Yardımcısı Akay Cemal, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’yi lokallerinde görmekten mutluluk ve onur duyduklarını ifade ettiler.

Açıklamada, Büyükelçi’ye anı plaketinin takdim edildiği ziyarette, üyelerle samimi bir ortamda sohbet edildiği ve görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.