Sanatçı Elif Varol Ergen’in Kadın kimliğine dair güçlü ve etkileyici bir anlatım sunan “Görünmeyen Kızlar” (Unseen Daughters) adlı kişisel sergisi, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı.

Daha önce Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı açılarak sanatseverlerle buluşan sergi, 13 Haziran’a kadar Girne’de ziyarete açık kalacak.

Toplumun görmezden geldiği, bastırdığı ve dışladığı kadın kimliklerini görünür kılmayı amaçlayan eserlerden oluşan, cennetten kovulan Havva ve cenneti kendi isteğiyle terk eden Lilith gibi mitolojik figürlerden ilham alıyor. Elif Varol Ergen sergiyi oluşturan eserlerinde, kadınların; aile yapısı, toplumsal cinsiyet rolleri ve kültürel kodlarla örülü yaşamlarını sorgularken bireysel ve kolektif hafızada bastırılmaya çalışılan kadın temsillerini sanatsal bir dille görünür kılıyor.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 472’nci sergisi olarak açılan sergide, baskı resim ve illüstrasyon teknikleriyle üretilmiş 37 eser yer alıyor.

Elif Varol kimdir?

Elif Varol Ergen, 14 yılı aşkın süredir kadın hakları, cinsiyet ayrımcılığı, ebeveyn-çocuk ilişkisi ve bilinçaltı gibi temaları sanatıyla görünür kılmaya çalışan bir sanatçı ve akademisyendir. Eserlerinde çoğu zaman feminist söylemleri, ezoterik kaynaklardaki kadın yorumlarını ve mitolojik metaforları işleyen sanatçı, güçlü ve isyankâr kadın karakterleri karanlık anlatım diliyle yansıtmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde 16 yılı aşkın süredir öğretim üyesi olarak görev yapan Elif Varol Ergen, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini aynı üniversitede tamamlamıştır. Sanat kariyerine çocuk kitapları ve editoryal illüstrasyonlarla başlayan sanatçı, zamanla odağını sosyal meseleler ve kadın temsili üzerine yapmıştır.

Sanatsal üretimleri Türkiye’nin yanı sıra Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de sergilenmiş; çeşitli ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülmüştür. Sanat yazıları ve illüstrasyonları, birçok uluslararası sanat ve tasarım dergisinde yer almış; ilk sanat kitabı 2017 yılında New York’ta yayımlanmıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi’nde Doçent olarak görev yapmaktadır.