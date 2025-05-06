Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Maslakçı, Tugay Yazgan, Şerife Tıbık

İlk periyot 11-16

İlk yarı: 24-41

Üçüncü periyot: 46-60

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi 8. hafta maçında Gönyeli KoopBank, Çetinkaya’yı 77-65 mağlup etti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Gönyeli KoopBank ilknuarıda etkili oldu ve devreyi 41-24 önde geçti. İkinci yarıda da kırmızı beyazlılar kontrolü hiç bırakmadan oynadı ve maçı 77-65 kazanarak haftayı 6.galibiyeti ile 14 puanla üçüncülüğünü devam ettirdi. Maçta Gönyeli KoopBank’tan Doruk 23 sayı, 11 ribaund ile double double yaptı hem de 24 verimlilikle maçta öne çıkan isim oldu.