Futboltenisi Federasyonu Birinci Kademe Antrenör ve Hakem Kursu başladı.

5 Mayıs’ta başlayan kurs 9 Mayıs’ta tamamlanacak.

Final Üniversitesi Öğretim görevlileri tarafından verilecek teorik dersler sonrasında 14-15 Mayıs tarihleri arasında ise FIFTA onaylı eğitmenler tarafından uygulamalı dersler verilecek.

Pazartesi günü başlayan ve 9 Mayıs’a kadar hergün 16.30-21.30 saatleri arasında gerçekleşecek kursun ilk günkü bölümünde Genel Antrenman Bilgisi ve Spor Fizyolojisi dersleri Celal Keleş tarafından verilirken Beceri Öğrenimi konulu ders ise Cİlem Esenyel Özteknik tarafından verildi.

Kursun ikinci günü olan dün ise Sporda Beslenme, Psikomotor Gelişim ve Sporda Öğretim yöntemleri konuları işlendi.