Süper Lig ekiplerinden Gönyeli Spor Kulübü, Teknik Direktör Emre Perçinci ile yeni sezon için anlaşma sağladı.

Kırmızı beyazlılarda geride bıraktığımız sezonun 23’üncü haftasında göreve gelen Perçinci ve ekibi, Play-out maçları sonunda kötü giden sezonu mutlu sonla tamamlamış ve takım Süper Lig’de kalmıştı.

Gönyeli Spor Kulübü Başkanı Sinem Baştaş, anlaşma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Emre Perçinci ile yola devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Baştaş özellikle Perçinci ile aynı mantalitede oldukları ve zor bir dönemde Gönyeli’ye gelerek destek verdiğini vurgularken, devam etmelerinin önemli etkenlerinden birinin de altyapıya ve gençlere önem vermesi olduğunu dile getirdi.