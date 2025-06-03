Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği iş birliğinde düzenlenen Tamer Zeden Antrenör Gelişim semineri Gazimağusa Salamis Bay Resort Conti Hotel’de B, C lisans ve kaleci antrenörlerin katılımı ile başladı.

İLK GÜN

Tamer Zeden Antrenör Gelişim semineri ilk gün kayıtlardan sonra KKTFAD başkanı Hasan Topaloğlu’nun kısa konuşmasının ardından ilk oturumda Dr. Erden Or antrenörler için kişisel marka yönetimi, ikinci oturumda Prof. Dr. Caner Açıkada Antrenman İlkeleri konusunu, üçüncü oturumunda Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül Yaş gruplarına göre haftalık antrenman planlaması, dördüncü oturumda Kaleci antrenörü ve eğitmen Yalçın İnan Kaleci Antrenörlüğünde yeni trendler konusun ile sabah bölüm tamamlanmış oldu. Öğleden sonraki oturumda ise Dr. Simay Kanan Spor Bilimcisi, Spor Yüklemede Biyoloji yanıt, döngüsel zamanlamanın rolü, ikinci oturumda Prof. Dr. Erkut Konter Futbolda liderlik konusunu, üçüncü oturumda Prof. Dr. Bilal Utku Alemdaroğlu Antrenman yükleme takibi ve planlaması-Dar alan oyunları konusunu son oturumda ise Teknik Direktör Önder Karaveli Konferans sohbet konusu ile seminerin ilk günü geride kaldı.

TÜM HOCALAR BULUŞUYOR

Tamer Zeden Antrenör gelişim semineri ilk gün geride kalırken, ikinci günde ise seminere Teknik Direktörler ve A lisanslarda katılarak tüm hocalar birlikte seminere devam edecek. 3 Haziran akşamı Kaleci, B ve C lisans semineri tamamlarken Teknik Direktör ve A lisanslar semineri 4 Haziran Çarşamba akşam üstü tamamlayacak.

Tmer Zeden antrenör gelişim seminer sunumunu teknik direktörler Ahmet Ogan, Ahmet Dedekorkut yapıyor.

3 Haziran Salı 2. Gün Teknik Direktör, A Lisans ve B Lisans, C Lisans, Kaleci Antrenörü devam edecek Tamer Zeden Antrenörü Gelişim seminer programı şöyle:

Yer: Gazimağusa Salamis Bay Resort Conti Hotel

08.00-10.00 Kayıt Kabul

10.00-10.55 Seminerin Resmi Açılış Töreni ve Konuşmalar...

11.00-11-40 Futbol analizi (Antrenör Gökhan Güvensoy)

11.40-11.50 Ara

11.50-12.30 Kaleci Antrenörlüğünde yeni trendler (Kaleci antrenörü ve eğitmen Yalçın İnan) 12:30-14:00 Öğle Yemeği

14.00-15.30 Konferans sohbet (UEFA Pro Lisans Teknik Direktör Bülent Uygun)

15.45-17.15 Konferans sohbet (UEFA Pro Lisans Teknik Direktör Abdullah Avcı)

17.30-19.00 Konferans sohbet (UEFA Pro Lisans Teknik Direktör Yılmaz Vural)

19.00 Belge Dağıtımı

19:30 Akşam Yemeği