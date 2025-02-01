Stat: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Serdar Gürpınar, Hasan Baldan

Doğan T. Birliği: Cem Ateş, Macdonald Niba(Emin), Tunahan, Selim, Emre, Kenan Oshan(Güvenç), Arda (Farouk), Rifat(Serhat), Mustafa, Ali Savaşan, Gime Toure (Kaan)

Gönyeli: Remzi Rıylı, Azat, Hasan, Yusuf (Ahmet Eser), Bayram(İbrahim Kaba), Ahmet Can, İbrahim Çıdamlı, Arseven, Abdoul Razak, Ladji Malle, Souleymane Doukara

Goller: Dk.20 Selim Saygı, Dk.32 ve 49 Kenan Oshan, Dk.59 Arda Eren Metin (DTB) – Dk.11 Arseven Dağer, Dk.13 Ladji Malle (Gönyeli)

Kırmızı Kart: Dk.46 Mustafa Salk (DTB) - Dk.16 İbrahim Çıdamlı (Gönyeli)

AKSA Süper Lig’in 17’nci haftasında Doğan Türk Birliği ile Gönyeli karşı karşıya geldi.

Her iki takımın 10 kişi kaldığı mücadeleyi Doğan Türk Birliği 2-0 geriden gelerek 4-2 kazandı.

Gönyeli 11’inci dakikada Arseven ve 13’üncü dakikada Ladji’nin kaydettiği gollerle bir anda 2-0 öne geçti. 16’ncı dakikada topsuz alanda İbrahim Çıdamlı, Kenan Oshan’a yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Doğan Türk Birliği 20’nci dakikada Selim Saygı ve 32’nci dakikada Kenan Oshan’ın golleriyle ilk yarının 2-2 tamamlanmasını sağladı. 46’ncı dakikada hakem Utku Hamamcıoğlu Mustafa Salk’a Ladji Malle’ye yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kart gösterdi. 49’uncu dakikada Kenan Oshan skoru 3-2, 59’uncu dakikada da Arda Eren Metin skoru 4-2 yaptı. Mücadelede başka gol olmayınca Doğan Türk Birliği geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı.

Puanını 35 yapan Doğan Türk Birliği, gelecek hafta Miracle Değirmenlik’e konuk olacak. 17 puanda kalan Gönyeli ise gelecek hafta Cihangir deplasmanına gidecek.

(Foto: Özgür Göksel)