Gönyeli Alayköy Belediyesi’nde aşırı yağışlar ve su taşkınlarıyla ilgili kriz masası oluşturuldu. Gönyeli’de mahsur kalan vatandaşların otele ve öğrenci yurduna yerleştirildiği de açıklandı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, önceliğin can güvenliği, mala gelen zararlar sonraki planda…” dedi.

Amcaoğlu, tahliye isteyen vatandaşların belediyeye ulaşabileceğini, numaraların belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını belirtti.

Dün akşamdan beri hiç uyumadan ekiplerle birlikte sahada olduklarını, yağışlar sürdüğünden suyun tahliye edilmesine fırsat kalmadığını, durumun sıkıntılı olduğunu kaydeden Amcaoğlu, “Evlere girme fırsatı bulamadık. Su seviyesinin düşmesiyle buralara müdahale edebileceğiz” dedi.

Can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu da vurgulayan Amcaoğlu, dün akşam suda sürüklenen, araçta mahsur kalan 20’ye yakın vatandaşın evlerine sağ salim ulaştırıldığını da aktardı.

Dut Deresi’nin güçlü şekilde akmaya devam ettiğini ifade eden Amcaoğlu, Meteoroloji Dairesi’nden aldıkları bilgiye göre, yağışların yarın öğleden sonraya kadar devam edeceğini söyledi.

Sıkıntının yağışlarla değil dağdan gelen suyla ilgili olduğunu belirten Hüseyin Amcaoğlu, Kanlıköy ve Gönyeli barajlarının taştığını, Dut Deresi’nin Kanlıköy’de ciddi sıkıntı yarattığını söyledi.

Amcaoğlu, özellikle Yenikent’te belli sokaklarda suyun seviyesinin düşmediğini, alt katları su bastığını, Sivil Savunma ekiplerinin de yardımıyla insanların evlerinden tahliye edilmeye çalışıldığını kaydetti.

Bölgedeki Royal Hotel ile görüştüklerini, buraya Mehmet Arabacıoğlu’nun öğrenci yurduna insanların yerleştirilmesi için uğraşıldığını belirten Amcaoğlu, “Birçok araç gereçle, esnafımızın da desteğiyle, sahadayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, Güzelyurt, Girne, Değirmenlik, Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlarının da kendisini aradığını ifade eden Amcaoğlu, “Araç, gereç sıkıntımız yok. Müdahale noktasında sıkıntımız var. Yağmur bize fırsat vermiyor. Dağa yağan yağmur, güçlü şekilde Gönyeli-Yenikent’e ulaşıyor. Dikmen’den, Boğaz’dan, Dağ Yolu’ndan, Pınarbaşı’ndan gelen su bize sıkıntı yaratıyor” dedi.

Altyapıya göreve geldikleri günden beri ciddi rakamlar harcadıklarını kaydeden Amcaoğlu, bu tarihi yağışa rağmen yatırım yapılan bölgelerin birçoğunda sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Derelerin yönünün değiştirilmesi, dere yataklarına inşaat yapılması gibi konulara bu aşamada girmek istemediğini belirten Amcaoğlu, “İklim krizi bir gerçek. Bir ayda yağacak yağışlar bir günde yağmaya başladı. Bu da dünyanın gerçeği… Doğa bu hacmi kaldırmıyor hele ki insan eliyle yaptığımız tahribatı hiç kaldırmıyor…” diye konuştu.

-Yetkililer durumu değerlendiriyor

Öte yandan şu sıralar Gönyeli Alayköy Belediyesi’nde oluşturulan kriz masasında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ, Gönyeli Polis Karakolu Amiri Ali Pamit ve Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu’nun katılımıyla durum değerlendiriyor.

-Yağışlar 200 kilogramın üzerine çıktı

Ülke genelinde dün akşamdan beri etkili olan sağanak yağmur, birçok bölgede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bazı yerlerde metrekarede kaydedilen yağış miktarı 200 kilogramın üzerine çıktı. Gönyeli Barajı ve Kanlıköy göleti ile bazı dereler taştı. Evlerini, işyerlerini ve araçlarını su basan vatandaşlara belediyelerin, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, polisin ve itfaiyenin yardımlar sürüyor.