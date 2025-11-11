Esentepe’de dün golf oynarken aniden rahatsızlan 71 yaşındaki Raymond Eric Ambler (E) hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Ambler’in otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu belirlendi.

- Ölüm sebeplerini ileri tetkikler belirleyecek

Arapköy’de önceki gün, kullanımındaki araçta hareketsiz bulunarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çatalköy’de sakin Mahir Dereci (E-59) ile Mehmetçik’te evinde yaşamını yitiren Mehmet Hüseyin Gülerkaya’ya (E-70) otopsi yapıldı.

Her iki şahsın ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı, ölüm sebepleri ileri tetkikler sonucunda belirlenecek.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.